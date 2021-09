Duże zmiany w Wojsku Polskim. Dotyczą każdego żołnierza

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 grudnia 2021 roku. Dotychczasowe legitymacje zachowają ważność, ale tylko do 31 grudnia 2026 roku w przypadku żołnierzy zawodowych w służbie stałej oraz do momentu wygaśnięcia kontraktu w przypadku żołnierzy zawodowych w służbie kontraktowej. Jak zaznacza portal-mudndurowy.pl, "szacuje się, że koszt pojedynczej karty wyniesie ok. 16,5 zł, a wydatki na zakup sprzętu niezbędnego do personalizacji oszacowano na 1,75 mln zł". Więcej informacji na temat planowanych zmian można znaleźć w treści projektu rozporządzania. Jest on dostępny tutaj.