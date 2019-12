Duże zmiany w aktywności Słońca. To pierwsze takie zjawisko od 200 lat

Słońce jest tak spokojne jak nigdy. W historii obserwacji nie zauważono jeszcze tak niskiej aktywności naszej gwiazdy. Naukowcy są przekonani, że jesteśmy świadkami rekordowego zjawiska.

Zmiany na Słońcu - nadchodzi nowy rekord

Dotychczasowy rekord stanowił 268 dni i został ustanowiony w 2008 roku. Cykl aktywności Słońca trwa około 11 lat. Czyli co około 5-6 lat jesteśmy świadkami maksimum oraz minimum tego zjawiska. Ale według danych, które przygotował dr Davida Hathaway'a z Marshall Space Flight Center, tak niskiej liczby ciemnej plam nie widziano od 200 lat.

Aktualnie jesteśmy po środku minimum aktywności Słońca. Kolejne maksimum naukowcy zapowiadają na lata 2023-2026. Wówczas możemy spodziewać się od 95 do 130 ciemnych plam na Słońcu. I będzie to liczba dużo mniejsza od średniej która wynosi od 140 do 220.