Drzewo rodem z piekła. Wywoła bolesne męczarnie, których nie ukoi morfina.

Dendrocnide excelsa nie jest jedynym australijskim drzewem niosącym potworny ból każdemu, kto się o nie obetrze. Na kontynencie rosną też gatunki o jeszcze silniejszym jadzie. Jednak to właśnie dendrocnide excelsa zostało wstępnie przebadane przez zespół naukowców z Uniwersytetu Queensland.

Bioinżynierowie przyjrzeli się najpierw samej budowie liści i ich łodyg. Na macro zdjęciu widać, że są one pokryte maleńkimi igłami wypełnionymi jadem podobnym do tego, który produkują jadowite pająki. Igły są niezwykle ostre, aby uniknąć ukłucia, badacze używali grubych rękawic spawalniczych.

Następnie naukowcy przeanalizowali samą substancję aktywną jadu drzewa. Znaleźli nieznaną wcześniej rodzinę peptydów (organiczne związki chemiczne). Jad ten wywołuje ból trwający od kilku godzin nawet do kilku tygodniu. Dodatkowo substancja blokuje mechanizm, który ma "wyłączyć" uczucie bólu. Poszkodowanym nie pomagają także najsilniejsze środki przeciwbólowe, w tym morfina.

Badacze mają nadzieje, że zapoczątkowane przez nich badanie przyczyni się do kolejnych prac, które przyniosą odpowiedź o czynnik aktywny jadu australijskiego drzewa. Dobrze, że w Polsce najgorsze, co może nas spotkać, to pokrzywa.