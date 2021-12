"Drzewa mają uszy". Leśne zwierzęta chętnie podsłuchują

"Małpy to bałaganiarze. Już po kilku ugryzieniach owocu rzucają go na ziemię. Inne gatunki czerpią korzyści z tego nawyku, jednak żeby być skutecznym, muszą wiedzieć, kiedy i gdzie stołują się małpy. Nasze badania wykazały, że niektóre ssaki uciekają się do podsłuchiwania" – relacjonuje Linnea Havmøller.