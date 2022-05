Czym jest drukowanie 3D? Drukowanie 3D – przebieg procesu?  Zastosowanie drukarek 3D

Drukarka 3D jest innowacyjną maszyną, która pozwala zmieniać świat na lepsze powołując wiele pomysłów do życia.

Czym jest drukowanie 3D?

Jeszcze nie tak dawno słowo "drukowanie" kojarzyło się głównie z urządzeniami biurowymi, które nanosiły kolory na płaskie powierzchnie – zazwyczaj papierowe (umowy, deklaracje, notatki i wiele innych rzeczy). Obecnie można mówić o drukowaniu w kontekście tworzenia fizycznych obiektów, a to wszystko za sprawą odpowiedniej maszyny, która jest wyposażona w stosowny filament do drukarek 3D. Sam proces drukowania 3D jest tzw. technologią addytywną lub przyrostową polegającą na nakładaniu warstwy po warstwie materiału, który potem jest utwardzony. W taki sposób możemy stworzyć przeróżne przedmioty, a nawet żywe tkanki. To, jakie właściwości będą charakteryzować utworzone przedmioty, są w dużej mierze zależne od wspomnianego czynnika, czyli filamentu do drukarek 3D.

Najważniejsze zalety drukarki 3d, to: Drukowanie skomplikowanych geometrycznie obiektów;

Szerokie spektrum materiałów, włącznie z kompozytami zawierającymi metale, drewno, lub beton;

Praktycznie nieograniczony wachlarz opcji personalizowania drukowanych przedmiotów. Wystarczy, że stworzymy odpowiednie modele trójwymiarowe i dobierzemy materiały oraz właściwe parametry wydruku. Możliwość drukowania 3D da niesamowitą frajdę dzieciom, ale też będzie praktycznym rozwiązaniem w każdej organizacji pozarządowej. Na drukarce 3D można wydrukować praktycznie każdą brakującą część i stworzyć rzeczy, o których marzymy. Zastanawiasz się jaką drukarkę 3D wybrać?

Jakość czy przystępna cena? To pytanie jest nieodłącznym dylematem, który występuje przy zakupie niemalże każdego sprzętu, również w przypadku wyboru drukarek 3D do domu. Najpierw powinniśmy ustalić kilka kwestii, które będą pomocne w sprecyzowaniu naszych potrzeb. Warto wspomnieć, że większość najtańszych drukarek 3D jest sprzedawana w formie rozłożonej. Wielu dystrybutorów i sprzedawców za dodatkową opłatą oferuje usługę złożenia. Zazwyczaj będzie to jednak opłacalne jedynie w przypadku droższych modeli.

Druga kwestia, to ustalenie jaką dokładność druku 3D chcielibyśmy osiągać. Jeśli bardzo nam zależy na jakości wykonania i dokładności, warto brać pod uwagę kupno drukarki 3D z nieco wyższej półki cenowej.

Trzecia kwestia, to określenie funkcjonalności, które będą dla nas niezbędne. Wyposażenie droższych modeli może nam zaoferować dodatkowe komponenty w postaci czujników poziomowania stołu lub większej liczby silników krokowych i prowadnic (niekiedy dodatkowo synchronizowanych), co będzie skutkować lepszą kinematyką drukarki.

Po czwarte, powinniśmy ustalić zakres materiałów eksploatacyjnych, które mają być używane do drukowania. Z podstawowymi rodzajami filamentów (jak PLA) poradzi sobie nawet najtańsza drukarka 3D.

Drukowanie 3D – przebieg procesu?

3D to rodzaj druku składający się z trzech podstawowych etapów: Modelowania

Drukowania

Wykończenia Modelowanie jest fazą wstępną, w trakcie której tworzy się trójwymiarowe przedmioty (modele obiektów), które mają powstać poprzez drukowanie. W modelowaniu przeważnie używa się specjalistycznego oprogramowania, np. CAD. Można też wykorzystywać modele pobrane z Internetu lub użyć skanera 3D. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku modeli z Internetu wprowadzenie korekt do projektu będzie trudniejsze. Kolejną opcją jest zrobienie zdjęć obiektów i użycie programu do fotogrametrii.

Druga faza to drukowanie i jest to etap już właściwego tworzenia przedmiotów. Przed rozpoczęciem drukowania powinniśmy sprawdzić, czy trójwymiarowy model pozbawiony jest błędów - jeśli takowe występują, wówczas trzeba dokonać potrzebnych modyfikacji. Kolejny krok to dobranie właściwych parametrów (m.in. temperatura drukowania, która jest zależna od materiału w filamencie do drukarki 3D i wysokość nakładanych na siebie warstw). Na ustawienia wpływa też metoda drukowania (FDM, SLA lub SLM). Następnie uruchamiamy oprogramowanie, które zajmie się podzieleniem modelu obiektu na warstwy. Wtedy możemy przystąpić do drukowania.

Ostatnim etapem jest wykończenie. Drukowane obiekty zostają wzmocnione i/lub oszlifowane (w zależności od materiału). Drukowanie 3D pozwala na stworzenie trójwymiarowych przedmiotów, jednakże bezpośrednio po zakończeniu nakładania warstw, przedmioty mają porowatą strukturę, dlatego trzeba je wygładzić. W metodzie FDM do druku używa się polimeru, a obróbka końcowa polega na zastosowaniu procesów chemicznych z wykorzystaniem parowania acetonu lub innego rozpuszczalnika.

Zastosowanie drukarek 3D

Technologia druku 3D ma wiele zastosowań. Różnorodność tworzyw używanych w procesie druku i praktycznie nieograniczone możliwości w zakresie modelowania obiektów dają użytkownikom szeroki pole do popisu. Istotna kwestia to także relatywnie niskie koszty wytwarzania skomplikowanych kształtów i elementów, które do tej pory trzeba było produkować masowo, by ich wytworzenie okazało się opłacalne.

Zastanawiasz się w jakich branżach używa się obecnie drukarek 3D? Nowoczesne urządzenia do drukowania trójwymiarowego stosuje się w: Lotnictwie, np. dysze paliwowo-chromowo-kobaltowe;

Budownictwie – prefabrykaty ścian, a także podłogi, drzwi i spersonalizowane meble;

Jubilerstwie – drukowanie zarówno form odlewniczych, jak i samej biżuterii;

Medycynie – różnego rodzaju implanty (np. proteza stawu biodrowego lub kolanowego), a nawet innowacyjne rozwiązanie w postaci bio-druków, czyli żywych tkanek lub całych narządów;

Obuwnictwie – niektóre z modeli obuwia mają podeszwy drukowane metodą 3D;Okulistyce – drukowanie oprawek i soczewek;

Motoryzacji – części zamienne, narzędzia i elementy karoserii. Powyższe informacje pomogą odpowiedzieć na pytanie "jak wybrać drukarkę 3D". Rodzaj zastosowania urządzenia, rodzaj przedmiotów i materiał z którego będą wykonane powinny ułatwić znalezienie odpowiedniego modelu.