Drony w przystępnej cenie. Zapowiada się niezła zabawa

Poczuj się jak pilot

Jeśli dotąd latające, zdalnie sterowane gadżety są ci mało znane, złap ostatnie cieplejsze chwile i wykorzystaj ciepłe jesienne dni na podniebną zabawę. Zabawki zdalnie sterowane to nic nowego, bo w dobie niedrogiej produkcji nie są już poza budżetem przeciętnej rodziny w Polsce. Jak się okazuje, cena tych ciekawszych, latających, także znacznie się obniżyła. Jeszcze 2 i 3 lata temu najtańsze modele kosztowały 200, 300 i więcej złotych, latały krótko i niezbyt wysoko, a stopień ich sterowności pozostawiał wiele do życzenia. Teraz nawet niewielki budżet wystarczy, aby przynajmniej spróbować, jak to jest być pilotem i sterować latającym gadżetem. To doskonała nauka koordynacji. Proste, tanie modele działają do 10 minut, ale i tak zapewnią niezapomniane doznania.