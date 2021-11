Dron przeleciał tuż nad kraterem. Zrobił spektakularne ujęcia [WIDEO]

W ciągu ostatnich 24 godzin do atmosfery zostało wyrzuconych ok. 10 tysięcy ton dwutlenku siarki. Lawa objęła już powierzchnię 10 km kwadratowych i zniszczyła ok. 3 tys. budynków. Oznacza to, że niszczycielski żywioł uszkodził blisko 500 kolejnych domostw w ciągu zaledwie pięciu dni.