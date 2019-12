WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Dron na święta. Prezent, który będzie strzałem w dziesiątkę Drony to jedne z tych gadżetów, które szybko zyskują na popularności. Mimo chłodnej aury wciąż można z nich korzystać, a niskie ceny zachęcają do zakupu – na przykład jako wyjątkowy prezent świąteczny dla młodszych i starszych. Warto skorzystać z atrakcyjnych promocji (Pixabay.com) Proste i lekkie urządzenia bez wbudowanej kamery to koszt około 300 zł. Bardziej zaawansowane modele, które pozwalają latać dłużej i szybciej, a także nagrywać dobrej jakości filmy prosto z przestworzy, to już nieco większy wydatek. Modele posiadające więcej funkcji mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Są to jednak sprzęty wykorzystywane głównie przez profesjonalistów – pozwalają na robienie zdjęć i filmów z lotu ptaka. Urządzenie jest banalnie proste w obsłudze i wystarczy kilka minut ze sprzętem, by załapać podstawy. Pilot sterujący przypomina pada do gier, a dzięki dodatkowym usprawnieniom jego obsługa jest bardzo wygodna i intuicyjna. Cztery, sześć czy osiem Jednym z najczęściej wybieranych modeli jest tak zwany quadrocopter. Wyposażono go w cztery ramiona zakończone śmigłami, z których każde napędza osobny silnik. Dzięki nim dron jest w stanie startować i lądować w pionie. Silniki umieszczone w parach naprzeciwko siebie sprawiają, że lot jest stabilny i nie ma możliwości utraty kontroli nad urządzeniem. Bardziej rozbudowane hexacoptery mają już sześć ramion, a octocoptery osiem. Dużą zaletą urządzeń z większą liczbą wirników jest ich niezawodność – nawet jeśli jeden lub dwa śmigła ulegną uszkodzeniu mechanicznemu, urządzenie będzie w stanie latać i z powodzeniem powróci do właściciela. Wśród dronów wyróżniamy proste i tańsze modele służące głównie do zabawy oraz bardziej profesjonalne urządzenia przeznaczone do nagrywania filmów i robienia zdjęć. Część niedrogich modeli pozwala zamontować osobną kamerę sportową, dzięki której możliwe będzie nagrywanie filmów. Na co zwrócić uwagę przy zakupie Przy zakupie zwróć uwagę na kilka czynników. Najważniejszy jest zasięg i przewidywany czas pracy. Od pierwszego zależy, jak daleko sprzęt będzie w stanie odlecieć, nim pilot zgubi sygnał. Niezależnie od tego, jak duży zasięg ma urządzenie, zawsze powinno być w zasięgu wzroku. Dla wielu użytkowników priorytetowym aspektem przemawiającym za wyborem konkretnego modelu jest również maksymalny czas pracy. Przeciętne urządzenia starczają na kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut zabawy. Zwróć również uwagę na rozmiar urządzenia i jego wagę. Mniejsze urządzenie z jednej strony jest łatwiejsze do przenoszenia, a z drugiej można go używać w większej liczbie miejsc. Kwestie bezpieczeństwa Musisz również pamiętać, że podczas zabawy z dronem należy przestrzegać kilku istotnych zasad. Przede wszystkim użytkownik powinien kierować urządzeniem z dala od ludzi, ruchliwych dróg i terenów zamieszkałych. Nie wolno naruszać przestrzeni powietrznej portów, lotnisk, kopalni, wodociągów, oczyszczalni czy linii energetycznych. Dodatkowo zabronione jest latanie nad bankami, elektrowniami oraz urzędami państwowymi, a także obiektami telewizyjnymi i radiowymi. W przeciwnym wypadku można narazić się na karę.