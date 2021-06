Dragon-21. Trwają gigantyczne manewry polskiej armii [Zdjęcia]

Ćwiczenie taktyczne Dragon-21 to cykliczne i zakrojone na olbrzymią skalę przedsięwzięcie szkoleniowe Wojska Polskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie i zgranie Sił Zbrojnych RP do prowadzenia operacji obronnej, w tym z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej i układem pozamilitarnym. To największe i najważniejsze ćwiczenie wojskowe tego roku.