Wiadomości + 2 netflixdracula Klaudia Stawska 4 godziny temu Dracula - sezon 2. Czy Netflix i BBC planują kontynuację? Fani byliby zachwyceni 4 stycznia miał premierę serial "Dracula", który powstał we współpracy Netfliksa i BBC i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem przez widzów, którzy już pytają, czy mogą liczyć na kontynuację? "Dracula" składa się z trzech pełnometrażowych odcinków, które powstały na zlecenie Netfliksa. Za produkcję odpowiedzialny jest BBC One, a na czele serialu stanęli Steven Moffat i Mark Gatiss. Widzowie mogą znać ten duet także dzięki serialowi "Sherlock", który początkowo można było oglądać na BBC, a od dłuższego czasu również na platformie Netflix. "Dracula" Netfliksa i BBC czerpie garściami z klasycznych historii o wampirze, m.in. z powieści Brama Stokera. Jednak serial wprowadza wiele świeżych, ale jednocześnie również bardzo klimatycznych nowości. Z kolei duet gwiazd - Claesa Banga i Dolly Wells sprawia, że serial stał się dla wielu osób obowiązkową pozycją do obejrzenia. I chociaż trudno porównywać popularność "Draculi" do fenomenu "Wiedźmina", to serial zdobył uznanie fanów, ciesząc się bardzo wysokimi ocenami. 3 odcinki to zdecydowanie dla nich za mało i już zastanawiają się, czy będzie kolejny sezon? Zobacz też: Afera wokół serialu Netflixa. Wiemy, jak zareagował Mateusz Morawiecki Dracula sezon 2. - czy będzie? Miniserial Netfliksa zdaje się mieć zakończoną historię i raczej nie mamy, co liczyć na jej kontynuację. Jeśli jednak twórcy zdecydują się na drugi sezon, to raczej nie ma co się spodziewać go zbyt prędko. Seriale BBC powstają raczej długo i rzadko się zdarza, żeby czekać na kontynuację mniej niż 2 lata. Biorąc to pod uwagę można by podejrzewać, że najwcześniej BBC One i Netflix będą myślały nad kolejnym sezonem dopiero w 2021 roku. Jednak fani nie powinni zbytnio przywiązywać się do tej myśli - w razie czego lepiej jest się pozytywnie zaskoczyć niż rozczarować. Na razie brak jest jakichkolwiek informacji ze strony Netfliksa czy BBC, by planowali kolejne odcinki "Draculi".