Dostałeś pulsoksymetr od kuriera Poczty Polskiej? Zobacz, jak go zwrócić

Poczta Polska przypomina o zasadach zwrotów pulsoksymetrów, które są rozsyłane do pacjentów chorych na COVID-19 wcześniej zarejestrowanych się w ramach programu Domowa Opieka Medyczna. Chodzi o system zdalnego monitorowania osób zakażonych koronawirusem, które nie muszą udawać się na hospitalizację i mogą przeczekać chorobę w domach. Pacjenci otrzymują pulsoksymetry do badania poziomu saturacji i korzystają z aplikacji PulsoCare, by śledzić inne parametry zdrowia.