WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 soundbarkino domowe Patryk Wieczorek Dzisiaj, 07-04-2021 16:39 Doskonała jakość dźwięku. Soundbar zamiast zwykłych głośników Choć producenci telewizorów stawiają na to, by ich sprzęt zachwycał doskonałej jakości obrazem, to dźwięk jest traktowany nieco po macoszemu. Na szczęście odpowiednie nagłośnienie to nie problem, za prosty i przede wszystkim kompaktowy zestaw głośników zapłacisz niewiele. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Nowy wymiar dźwięku nawet niewielkim kosztem Źródło: Adobe Stock Nowe telewizory oferują obraz najwyższej jakości, jednak dźwięk może pozostawiać wiele do życzenia. Jeśli potrzebujesz urządzenia, które zapewni ci odpowiednią jakość dźwięku, zwróć uwagę na praktyczne soundbary. Emitowany przez nie dźwięk jest znacznie lepszy niż ten wypływający z niewielkich głośników telewizora. Soundbar można podłączyć do telewizora przy pomocy kabla analogowego (w przypadku starszych modeli) lub wejścia HDMI. Urządzenie jest w stanie współpracować z innymi odtwarzaczami czy konsolami, znacznie zwiększając wrażenie z seansu lub rozgrywki. Belka zamiast kolumn Przeciętny soundbar różni się od klasycznego kina domowego przede wszystkim pod względem budowy. Zamiast kilku modułów do rozstawienia we wszystkich rogach pomieszczenia mamy do dyspozycji belkę, w której głośniki umieszczone są jeden obok drugiego, a każdy z nich skierowany jest w inną stronę. Dzięki temu dźwięk rozchodzący się w różnych kierunkach wraca do nas w taki sposób, że daje wrażenie dźwięku przestrzennego nawet w niewielkich pomieszczeniach. Dzięki odpowiedniemu kątowi nachylenia głośników dźwięk otacza widza z trzech stron, a odpowiednie rozdzielenie poszczególnych tonów i dźwięków otoczenia sprawia, że oglądając film w domowym zaciszu masz wrażenie, jakbyś osobiście uczestniczył we wszystkich wydarzeniach. Dźwięk z każdej strony By efekt był jeszcze lepszy, warto wybrać soundbar z dodatkowym głośnikiem, który należy ustawić za miejscem, w którym zwykle oglądasz telewizję. Dostępne na rynku soundbary przeważnie łączą się bezprzewodowo z głośnikiem, nie musisz więc martwić się plątaniną kabli. Dodatkowo część urządzeń dzięki modułowi Wi-Fi jest w stanie odtwarzać dźwięki nie tylko z telewizora, ale również urządzeń mobilnych. Możesz więc potraktować soundbar jako uniwersalne urządzenie audio dla wszystkich sprzętów w domu. Zadbaj o ustawienie Aby dźwięk był emitowany bez przeszkód, a soundbar należycie spełniał swoje zadanie, musi być przede wszystkim odpowiednio ustawiony. "Przestrzenność" dźwięku jest uzależniona między innymi od ustawienia mebli w pokoju. Dlatego jeśli zależy ci na tym, by jak najlepiej wykorzystać potencjał tkwiący w urządzeniu, lepiej będzie ustawić meble tak, by ściany wokół telewizora pozostały puste. W niewielkich pomieszczeniach soundbar sprawdzi się lepiej niż kino domowe. Kilka kolumn stłoczonych w niewielkim salonie sprawi, że dźwięk dochodzący z kilku źródeł będzie się ze sobą zlewać, co może negatywnie odbić się na jakości oglądania. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze