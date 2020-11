WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Doskonała jakość dźwięku bez kabla? Tylko z Huawei FreeBuds Pro Każdy z nas czasami marzy o tym, żeby zanurzyć się w świecie czystego dźwięku, bez żadnych szumów i zakłóceń dobiegających z zewnątrz. Chcąc znaleźć idealne rozwiązanie, postanowiliśmy sprawdzić jak radzą sobie słuchawki FreeBuds Pro od Huawei z funkcją inteligentnej redukcji szumów. Słuchawki FreeBuds Pro od Huawei. Piękno dźwięku bez żadnych zakłóceń z zewnątrz Artykuł powstał we współpracy z Huawei FreeBudsy od strony technicznej Zaczynając od spraw estetycznych, FreeBudsy Pro można zakupić w trzech kolorach, czarnym, białym oraz srebrnym. Do każdej pary producent dołącza także wymienne gumki w różnych rozmiarach, więc mamy pewność, że dopasują się one do naszych uszu. Poza tym, w środku opakowania, znajdziemy także kabel do ładowania naszych FreeBudsów. Etui do słuchawek spełnia dwie role, ochronnego pokrowca i ładowarki. Jest ono nieduże, kompaktowe, zaś słuchawki są w nim bardzo dobrze osadzone dzięki małym magnesom. Użytkownik nie musi się więc obawiać, że jeżeli etui otworzy mu się w plecaku, to FreeBudsy z niego wypadną i się zgubią. Ponadto etui ma w środku diodę informującą o stopniu naładowania słuchawek. Zgodnie z obietnicą producenta, FreeBudsy Pro powinny wystarczyć nam na 7 godzin ciągłego słuchania muzyki, zaś w połączeniu z etui ładującym, nawet na trzydzieści godzin. Słuchawki obsługują ładowanie bezprzewodowe Huawei SuperCharge, dzięki czemu w zaledwie 10 minut mogą naładować się do 30% przewodowo i 18% bezprzewodowo. Sparowanie świeżo zakupionych FreeBudsów Pro ze smartfonem to bułka z masłem. Wystarczy włączyć Bluetooth na swoim telefonie i umieścić etui ze słuchawkami przy smartfonie. Bardzo szybko pojawi nam się na ekranie informacja o możliwości połączenia urządzeń, a wtedy wystarczy wybrać “połącz” i można już korzystać z FreeBudsów Pro na całego. Słuchawki Huawei FreeBuds Pro w Sprawdzam! Użytkownikom często korzystającym z telefonu w trakcie pracy na pewno spodoba się, że słuchawki wyposażone są w podwójną antenę Bluetooth 5.2. Umożliwia ona łączenie słuchawek z dwoma urządzeniami naraz, dzięki czemu możemy słuchać muzyki z jednego smartfona i w tym samym czasie odebrać połączenie na drugim. Więcej radości z aplikacją AI Life Jeżeli mamy niedosyt informacji i lubimy mieć komplet wszystkich danych o naszych akcesoriach na smartfonie, to aplikacja AI Life jest specjalnie dla nas. Po zainstalowaniu aplikacja samodzielnie wykryje FreeBudsy, należy jedynie pamiętać, by etui ze słuchawkami było otwarte. Dzięki AI Life możemy szybko sprawdzić poziom naładowania baterii, sprawdzić ustawienia dotyczące kontroli hałasu oraz przetestować dopasowanie słuchawek do uszu. Z aplikacją mamy także możliwość szybkiej aktualizacji oprogramowania naszego sprzętu. Skoro już jesteśmy przy aplikacji oraz kontroli hałasu, to warto porozmawiać o dynamicznej redukcji szumów, która umożliwia zmniejszenie hałasu tła nawet do 40 dB. Słuchawki samoistnie identyfikują rodzaj szumu wokół użytkownika, po czym automatycznie dostosowują poziom redukcji hałasu do środowiska i przełączają się na odpowiedni tryb. Możemy jednak zawsze je zmienić za pośrednictwem aplikacji. Do wyboru mamy 4 tryby – dynamiczny, komfortowy, ogólny i najwyższy. Uruchomienie trybu “świadomość” pozwoli zaś na słuchanie muzyki w najwyższej jakości przy jednoczesnym przepuszczaniu głosów z otoczenia. W ten sposób użytkownik może cieszyć się muzyką w każdych okolicznościach i w tym samym czasie rozmawiać z innymi osobami. Słuchawkom nie straszne są żadne warunki pogodowe – FreeBudsy Pro zostały wyposażone w funkcję ochrony przed wiatrem, która zapewnia krystaliczny dźwięk nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Słuchawki FreeBuds Pro od Huawei. Sprawdź magię dzięki trybowi "świadomość" Proste sterowanie dotykowe Mogłoby się wydawać, że skoro na słuchawkach nie ma żadnego przycisku, a do tego nie są one połączone przewodem, to jedyną możliwość sterowania nimi mamy za pomocą telefonu. Nic bardziej mylnego – wystarczy raz puknąć w słuchawkę aby odebrać i zakończyć połączenie, a także odtworzyć i zatrzymać muzykę. Podwójne stuknięcie odrzuci rozmowę albo odtworzy kolejny utwór. Trzy uderzenia to cofnięcie się do poprzedniego utworu. Za pomocą dotyku lewej lub prawej słuchawki możemy także kontrolować redukcję szumów. Co zaś z kontrolowaniem głośności? O tym także pamiętano, użytkownik musi jedynie przesunąć palcem w górę lub w dół słuchawki. Na początku może się to wydawać trudne, jednak niemalże od razu staje się bardzo intuicyjne. Gdybyśmy jednak mieli wątpliwość co do tego jakiego gestu użyć, wystarczy szybko zerknąć do aplikacji, która nam przypomni o wszystkich możliwościach sprzętu. Słuchawki, które nadążają za użytkownikiem W obecnej sytuacji pandemicznej, porządne słuchawki są nie tyle gadżetem, co bardzo potrzebnym akcesorium. Dobrze więc, by były nie tylko porządnie wykonane, ale także oferowały doskonałą jakość dźwięku. FreeBudsom Pro udaje się to znakomicie. Cieszą użytkownika nie tylko stylowym, minimalistycznym designem, ale również przyjemnymi dla ucha basami, jednocześnie nie męcząc przy długim użytkowaniu. Jeżeli więc poszukujemy słuchawek prawdziwie bezprzewodowych, to zdecydowanie warto wybrać FreeBudsy Pro od Huawei. Artykuł powstał we współpracy z Huawei Masz newsa, zdjęcie lub filmik? 