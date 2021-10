"Dość potężna siła". Rosyjski ekspert o zakupie Abramsów przez Polskę

Medium pokusiło się również o własny komentarz do sprawy, pisząc wprost o "atakach chronicznej rusofobii", które – w jego ocenie – były manifestowane przez polskie władze zwłaszcza podczas manewrów wojskowych Zapad-2021. "Ewentualna inwazja Kremla była aktywnie dyskutowana w (polskich – red.) mediach. (…) Ćwiczenia się skończyły, wojska wróciły do ​​swoich stałych punktów rozmieszczenia, ale Warszawa utrzymała bojowe nastawienie" – czytamy w komunikacie RIA Novosti. Należy mieć oczywiście na uwadze, że mamy tutaj do czynienia z rosyjską agencją państwową i prezentowany w niej przekaz jest zgodny z linią polityczną władz w Moskwie.