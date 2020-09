WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne castorama + 2 wyposażenie domustacja pogodowa 4 godziny temu Artykuł sponsorowany Domowa stacja pogodowa - czy warto taką kupić? Domowa stacja pogodowa, zwana również domową stacją pogody coraz częściej jest kupowana przez Polaków, którzy zastępują nią tradycyjny termometr. Stacja pogodowa pomaga przewidzieć najbliższe warunki atmosferyczne, w precyzyjny sposób opisuje bieżącą pogodę oraz wskazuje na sytuację zarówno w obrębie mieszkania czy domu jak również na zewnątrz. Dzięki stacji pogodowej wiele osób wie w jaki sposób się ubrać na wyjście, jak zorganizować swój harmonogram dnia na najbliższe godziny czy jak regulować temperaturę w mieszkaniu tak aby była odpowiednia dla domowników. Prześledźmy dziś najważniejsze informacje na temat domowych stacji pogodowych. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Domowa stacja pogodowa - czy warto taką kupić? (materiały partnera) 1. Co to jest stacja pogodowa?

2. Jak działa stacja pogodowa?

3. Na co zwrócić uwagę, kupując stację pogodową?

4. Jakie są typy stacji pogodowych? W sklepach z wyposażeniem do mieszkań i domów pojawiła się jakiś czas temu stacja pogodowa do domu. Dziś podpowiadamy jak to urządzenie działa, jakie daje korzyści dla domowników, na jakie rodzaje się dzieli i czym kierować się podczas zakupu. Przegląd standardowych stacji pogodowych w różnych wariantach zobaczysz choćby tu: https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/narzedzia-pomiarowe/termometry/stacje-pogodowe.html Co to jest stacja pogodowa? W największym skrócie stacja pogodowa jest to elektroniczne urządzenie o niewielkich rozmiarach, którego głównym zadaniem jest wskazywanie panującej na zewnątrz domu czy mieszkania, pogody. Taką stację pogodową może mieć każdy, gdyż nie wiążą się z jej zakupem żadne większe ograniczenia przestrzenne czy techniczne - urządzenie jest małe, a w jego użytkowaniu nie ma nic skomplikowanego. Posiadając stację pogodową możemy dowiedzieć się jaka jest aktualna temperatura powietrza na zewnątrz, jaki jest poziom wilgotności powietrza, jakie jest ciśnienie atmosferyczne (co dla wielu osób ma bardzo duże znaczenie zdrowotne), wreszcie - czy spodziewany jest słoneczny dzień czy może będą jakieś mniejsze lub większe opady. Bardziej zaawansowane modele mogą wskazywać poziom wilgotności, promieniowania UV czy prędkość wiatru. Jak działa stacja pogodowa? Stacja pogodowa do domu działa w bardzo prosty sposób - nie ma tutaj jakiejś wyjątkowo skomplikowanej technologii. Urządzenie odbiera sygnał z Niemiec lub Szwajcarii, który pozwala na automatyczne ustawienie daty i godziny. Co do samych pomiarów, na zewnątrz domu zamieszczamy odpowiednie czujniki (wybrane modele nie posiadają takich czujników przez co są mniej precyzyjne). Dzięki czujnikom stacja pogodowa wyświetla odnotowane pomiary za pomocą elektronicznego wyświetlacza LCD. Na co zwrócić uwagę, kupując stację pogodową? Domowa stacja pogodowa może posiadać różne funkcje i parametry, w związku z czym przedstawiamy garść informacji na temat tego o czym warto wiedzieć kupując stację pogodową do swojego domu. Jak już zostało to wspomniane, część stacji pogodowych posiada zewnętrzne czujniki, dzięki którym pomiary są dużo bardziej dokładne. Zwróć uwagę czy stacja posiada takie czujniki i ile ich jest. Niektóre stacje pogodowe nie posiadają podświetlanego wyświetlacza, co może być kłopotliwe przy odczytach rankiem, wieczorem lub po prostu przez osoby starsze. Zwróć uwagę jak działa wyświetlacz aby korzystanie ze stacji pogodowej było wygodne. Bardzo wygodne jest używanie bezprzewodowych stacji pogodowych, gdyż uzależnienie od kabla może być kłopotliwe w mieszkaniu. Im mniej kabli w domu tym lepiej. Kolejny aspekt to zakres pomiaru temperatury. Powinien mieścić się w obrębie od -20 do 50 stopni Celsjusza. Jakie są typy stacji pogodowych? Stacje pogodowe do domu dzielą się na kilka rodzajów. Wyróżniamy: cyfrowe stacje pogodowe - stacje cyfrowe wykorzystują sygnał radiowy, który wysyłany jest między czujnikami a stacją bazową. Niektóre stacje pogodowe mają możliwość odbioru sygnału z profesjonalnych obserwatoriów, wykorzystywanych m.in. do oficjalnych prognoz pogody. Cyfrowe stacje pogodowe posiadają wyświetlacz, gdzie prezentowane są użytkownikom dane na temat aktualnej pogody, wskaźniki temperatury, wilgotności pogody czy prognoz na najbliższy czas.

analogowe stacje pogodowe - tego typu stacja nie wymaga zasilania, mierzy bowiem naturalne zjawiska fizyczne. Może wskazywać temperaturę, ciśnienie, wilgotność a niekiedy również czas. Wiele osób traktuje je jako elementy dekoracyjne.

internetowe stacje pogodowe - tego typu stacja pogodowa łączy się przez sieć Wi-Fi i dzięki danym telemetrycznym użytkownik otrzymuje w aplikacji na smartfonie tabele i wykresy dotyczące bieżącej sytuacji pogodowej. Zaletą takiej stacji pogodowej jest to, że można mieć do niej dostęp z dowolnego miejsca, a nie tylko podczas przebywania w domu gdzie zainstalowana jest tradycyjna stacja pogodowa.

profesjonalne stacje pogodowe - z nich raczej korzystał nie będziesz. Służą one profesjonalistom, np. przedstawiając zaawansowane wykresy graficzne. Mają również funkcję alarmu w wybranych okolicznościach. Korzystają z nich np. hodowcy roślin, gdyż istnieje tutaj możliwość monitorowania temperatury gleby czy prędkości wiatru. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze