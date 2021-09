WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Patryk Wieczorek Dzisiaj, 03-09-2021 17:08 Dobry tablet za niewielkie pieniądze. Modele znanych firm w promocji Dobry tablet będzie świetnym zastępstwem za laptopa. Jest poręczny, łatwo zabrać go ze sobą w podróż, a przy tym oferuje znacznie więcej przestrzeni roboczej niż nawet największe smartfony. Jeśli szukasz modelu, który sprawdzi się nie tylko podczas przeglądania multimediów, ale również podczas bardziej zaawansowanych czynności, wybierz sprzęt oferujący najlepszej jakości podzespoły. W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Tablety idealne do pracy i do multimediów Źródło: Adobe Stock Najlepszych promocji warto poszukać w sieci. W sklepach internetowych znajdziesz sprzęt, który będzie odpowiadać ci pod każdym względem. Tablet za 500 zł Dobry tablet nie musi być drogi. Jeżeli szukasz sprzętu, który zaoferuje dobrej jakości ekran i solidne podzespoły, nie musisz wydawać więcej niż 500 zł. W tej cenie dostaniesz choćby Samsung Galaxy Tab 4, siedmiocalowy tablet z solidnym procesorem i 1,5 GB pamięci RAM. To dosyć sporo jak na sprzęt z tej półki cenowej. Jeśli zależy ci przede wszystkim na dużym ekranie, dobrym rozwiązaniem będzie natomiast Huawei MatePad T10. Wyświetlacz o przekątnej aż 9,7 cala i rozdzielczości 1280 x 800 sprawdzi się przede wszystkim do mobilnego oglądania filmów i seriali. Pojemny akumulator 5100 mAh pozwoli dodatkowo na długotrwałą pracę bez ładowania. Nieco droższą alternatywą jest Lenovo Tab M10. Wyposażony w matrycę IPS gwarantuje świetne odwzorowanie kolorów niezależnie od tego, z którego miejsca patrzysz. Jest również wyjątkowo lekki, jak na dziesięciocalowy tablet. Waży zaledwie 480 gramów. Tablet za 1000 zł Dziesięciocalowy Galaxy Tab A przewyższa swój tańszy odpowiednik właściwie pod każdym względem, oferując solidniejsze i bardziej wydajne podzespoły. Na uwagę zasługuje przede wszystkim solidne wykonanie. Stylowy, aluminiowy design sprawia, że tablet jest bardziej wytrzymały. Ulepszone zostały również głośniki emitujące przestrzenny dźwięk. Zapewniają należytą głośność i mocne brzmienie. W cenie o 100 złotych niższej możesz natomiast dostać Lenovo Tab M10 Plus, który oferuje ośmiordzeniowy procesor znacznie poprawiający wydajność. Dzięki funkcji rozpoznawania twarzy możesz mieć pewność, że nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do tableta. Jeżeli natomiast szukasz sprzętu, który oferuje pojemną baterię, warto zainwestować w Huawei MediaPad M5 Lite. Dzięki funkcji quick charge możesz go bardzo szybko naładować. Tablety powyżej 1000 zł Jeżeli szukasz tableta, który swoimi możliwościami będzie w stanie zastąpić laptopa, warto zainwestować w najlepsze podzespoły. iPad Air 4 generacji to uniwersalny sprzęt, który pełnię swoich możliwości uzyskuje wraz z etui Smart Keyboard Folio. To najbardziej optymalna cenowo opcja dla osób, które potrzebują wydajnego i wszechstronnego sprzętu zarówno do filmów czy pracy biurowej, jak i bardziej zaawansowanych prac. Samsung Galaxy Tab S7+ wykorzystujący nowoczesny rysik S Pen zmieni twoje podejście do przygotowywania notatek i edytowania plików graficznych. Duży, 12,4-calowy ekran AMOLED doskonale sprawdza się nie tylko do pracy, ale również odtwarzania multimediów. Jeżeli potrzebujesz rozwiązania najbardziej zbliżonego do laptopa, warto zdecydować się na Microsoft Surface Pro 7. Sprzęt wyposażony jest w system operacyjny Windows 10, w razie potrzeby możesz więc korzystać z niego tak, jak z komputera osobistego.