Granie w gry komputerowe jest z pewnością świetną rozrywką, której codziennie oddają się miliony ludzi na całym świecie. Wybór odpowiedniej gry oraz inwestycja w konsolę do gier i oryginalny pad są więc decyzją, nad którą z pewnością warto się dobrze zastanowić. W niektórych rozgrywkach będzie się liczyć precyzja, w innych na pierwsze miejsce wysunie się np. szybkość reakcji osoby grającej na to, co się dzieje w danym uniwersum. Jedni gracze postawią więc na klasyczne pady, zaopatrzone w gałki analogowe, ktoś inny będzie wolał obsługiwać pada w trybie bezprzewodowym. Czasami trzeba będzie współpracować z komputerem PC, a gdzie indziej compact controller będzie podłączony do ekranu TV. Swoją decyzję o inwestycji np. w model przewodowy warto też skonsultować z innymi graczami, którzy powiedzą nam czego warto używać np. w przypadku popularnych konsol Sony albo innych modeli. Najlepszy pad dla każdego może oznaczać coś zupełnie innego. Warto więc przyjrzeć się im z bliska, by podjąć przemyślaną decyzję o zakupie pada.

Jaki pad do PS4 wybrać - decyzja leży w Twoich rękach

Jeśli więc chcemy grać w gry tak, by niczego z nich nie uronić, to koniecznie musimy sprawdzić czy np. pad Revolution Unlimited Pro Controller będzie dobrze współpracował z komputerami PC czy też lepiej zdecydować się na inne rozwiązania. W tym celu warto obejrzeć specjalistyczne vlogi, zajrzeć na różne blogi oraz oddać się lekturze fachowych artykułów online, np.: https://www.oleole.pl/kontrolery-do-gier,przeznaczenie!playstation-4.bhtml. Najlepsze pady możemy także próbować znaleźć poprzez rankingi tego typu urządzeń, które są dostępne w sieci. Dzięki nim szybko zorientujemy się jaki pad działa bezprzewodowo, w którym jest najwyższa pojemność baterii, a który się sprawdzi podczas długiego grania np. na konsoli XBox. Znalezienie lepszego pada z wbudowanym akumulatorem nie będzie więc sprawą najprostszą, ale z pewnością zaowocuje dobrym zakupem w przyszłości. Padów warto szukać w dobrze zaopatrzonych marketach z szeroko pojętą elektroniką, jak np. witryna sprzedażowa: www.oleole.pl. Dodatkową zaletą zakupów w tym sklepie takich rozwiązań, jak pad do PS4, będzie możność nabycia ich w ratach "zero procent", co może oznaczać, że nasze możliwości zakupowe nieco się poszerzą. Warto więc znaleźć tam naprawdę dobry pad i zainwestować w coś, co zostanie z nami na dłuższy czas.

Pady przewodowe a może bezprzewodowe pady?

Podstawowy pad z zasady jest dołączony do każdej konsoli. Nie inaczej jest w przypadku takich urządzeń jak pad do PS4. Pad do PS4 posiada oficjalną licencję Sony i umożliwia granie np. w e-sporty choć w zdecydowanie mniejszym stopniu, niż ma to miejsce na pecetach. Jeśli więc nasza gra wykracza zdecydowanie poza rozrywkowe ramy, to warto się zastanowić czy nie sięgnąć bo bardziej profesjonalne urządzenie zaopatrzone w programowalne przyciski oraz nowoczesne czujniki ruchu, jak np. Razer Raiju Ultimate, itp. Dobry kontroler może zmienić jakość naszej potencjalnej rozgrywki na dobre. Może to mieć znaczenie zwłaszcza dla zawodowych graczy. Być może kontroler dostępny online w sklepie OleOle! będzie właśnie tym rozwiązaniem, na które czekamy. Nie zmienia to oczywiście faktu, że większość graczy sięgnie po dodawany do PS4 Sony DualShock 4 i będzie całkowicie zadowolona z tego typu rozwiązania. Sony nadal nie zdecydowało się w tym modelu na ułożenie gałek analogowych w bardziej ergonomicznym położeniu w różnych płaszczyznach. Kontroler jest stosunkowo lekki, ale niestety jego bateria nie dysponuje zbyt wielką mocą. Stąd też niektórzy gracze wolą sięgać po zupełnie nowe produkty kompatybilne z PS4.

Intuicyjny panel dotykowy, wbudowany głośnik, pasek świetlny - szczegóły mają znaczenie

Jeśli więc chodzi o profesjonalny pad do PS4 dobrą opcją może być tutaj np. Razer Raiju albo Razer Raiju Ultimate. Różnią się one m.in. tym, że pierwszy z nich jest podłączany przewodem, drugi jest zaś urządzeniem bezprzewodowym. Ten kontroler daje także możliwość zaprogramowania na nim klasycznych przycisków albo całych kombinacji klawiszy, co z pewnością ułatwia grę. Ten pad kształtem jest bardziej ergonomiczny od pada Sony, ale jego minusem jest stosunkowo wysoka cena. Pady do PS4 pozwalające samodzielnie zaprogramować różne układy klawiszy cieszą się dość dużą popularnością. Stawiają one także większe możliwości przed wymagającymi graczami, a więc może to być strzał w dziesiątkę, ułatwiający obsługę tej konsoli. Inną interesującą propozycją jest z pewnością Nacon Revolution Pro V2. Oferuje on co prawda tylko i wyłącznie podłączenie przewodowe, ale za to dodatkowe przyciski a także łopatki, które możemy dowolnie skonfigurować w aplikacji producenta pada. Jego zaletą jest także lekkość oraz wysoka responsywność klawiszy spustowych. Nacon Revolution Pro V2 jest także droższy niż klasyczny Sony DualShock 4. Jak więc widzimy zakup dobrego kontrolera nie jest sprawą najprostszą, tym bardziej że w rachubę wchodzą także inne rozwiązania, takie jak np. Hori Onyx. Im więcej będziemy wiedzieć na ich temat, tym lepszego zakupu dokonamy - co do tego nie ma wątpliwości.