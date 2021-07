WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne internet mobilny + 2 szybki internetbezprzewodowy internet Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 27-07-2021 10:25 Artykuł sponsorowany Dobry internet mobilny nie musi być drogi. Ile kosztują najlepsze abonamenty? Internet mobilny nie powinien już kojarzyć się wyłącznie z siecią dostępną tylko na smartfonie. To oczywiście nadal fundament jego obecności naszej codzienności. Dobry i szybki internet mobilny staje się jednak również realną alternatywą dla internetu stacjonarnego. Wynika to z faktu, że parametry LTE są coraz lepsze, możliwości 5G wręcz nieograniczone, a klienci coraz bardziej doceniają swobodę jaką zapewnia brak okablowania. Co ważne, ceny internetu mobilnego wyraźnie spadają, co również przekłada się na popularność tego rozwiązania. Share Dobry internet mobilny nie musi być drogi. Źródło: materiały partnera Jeśli spojrzeć na różnicę między internetem mobilnym a stacjonarnym, wskazać można pięć zasadniczych punktów. Łącze stacjonarne z założenia jest nielimitowane i niczym nieograniczone. Internet mobilny ma określone limity, których granicą jest wybrany pakiet danych. Pojawiają się jednak już oferty internetu mobilnego bez ograniczeń, co praktycznie zrównuje go ze stacjonarnym. Ważnym aspektem jest różnica geograficzna. Internet stacjonarny możliwy jest do wykorzystania pod konkretnym adresem, gdzie doprowadzono odpowiednie sieci kablowe. Dobry LTE czy 5G pozwala korzystać z sieci wszędzie - niezależnie od tego gdzie jest dany użytkownik. Wyraźną różnicą jest także szybkość sieci. Obecnie internet stacjonarny jest szybszy od mobilnego. Można się jednak spodziewać dużych zmian w tym zakresie. Rozwój internetu 5G powoduje, że pod względem szybkości sieć mobilna niczym nie będzie ustępowała stacjonarnej. Kolejna różnica to kwestia dostępu. O ile internet stacjonarny wymaga zaawansowanej infrastruktury, LTE bez problemów pokrywa praktycznie cały kraj. Ostatnio z różnic jest sam montaż czy przygotowanie sieci do działania. O ile internet stacjonarny wymaga zaangażowania wyspecjalizowanej ekipy, dostęp do internetu mobilnego dostępu zapewnione jest „od ręki” po uruchomieniu karty SIM. Ile kosztuje dobry internet mobilny? Różnice w cenach internetu mobilnego są zaskakująco spore. Wszystkie oferty sprawdzić można w serwisie PanWybierak.pl, który prezentuje aktualne propozycje operatorów. Dzięki temu łatwo o sprawdzenie pakietów parametrów oraz cen internetu mobilnego. Analizując ceny internetu mobilnego nie można dać się zwieść pozorom, jakim są konkretne cyfry. Wpływ na atrakcyjność oferty mają bowiem pakiety gigabajtów czy promocje wdrażane przez firmy telekomunikacyjne. Patrząc na przykład na oferty internetu mobilnego w lipcu 2001 roku, uwagę zwraca jeden z wirtualnych operatorów, zapewniający aż 300 GB za niespełna 50 zł. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że ponad połowa tego pakietu przypada wyłącznie na transfer nocny. To mogłoby przemawiać na niekorzyść oferty, ale z drugiej strony jest ona bezterminowa i na okres, jakiego oczekuje użytkownik. Alternatywą może być propozycja od wiodącej marki zapewniającej internet domowy LTE bez limitu danych. To opcja droższa, ale z drugiej strony w żaden sposób nie ograniczona ilościowo. Z kolei inna z dużych marek kusi abonamentem o 20 zł droższym, który ma limit danych do 400 GB. Skąd wyższa cena, skoro pojawia się tego rodzaju ograniczenie? Ten operator wprowadza limity, ale jednocześnie zapewnia niemalże swoistą autostradę internetową, bo szybkość pobierania danych to aż 800 Mb/s, czyli ponad 200 razy lepszy wynik niż w przypadku ofert konkurencyjnych. Właśnie na takie parametry trzeba zwrócić szczególną uwagę analizując wszystkie oferty internetu mobilnego. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku