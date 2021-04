WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 2 elektryczna hulajnogahoverboard Patryk Wieczorek Dzisiaj, 08-04-2021 14:22 Do zabawy i nie tylko. Elektryczne hulajnogi i deskorolki Jeśli szukasz sposobu na to, by uniknąć korków i spóźniających się, zatłoczonych autobusów, postaw na alternatywę, dzięki której szybko dotrzesz do celu. Elektryczne deskorolki i hulajnogi doskonale sprawdzą się w miejskich warunkach, a tobie pozwolą zaoszczędzić czas potrzebny na dotarcie do pracy. Pożegnaj się z korkami w drodze do pracy Źródło: Adobe Stock Droga do pracy może być o wiele przyjemniejsza, szczególnie gdy za oknem świeci słońce. Jeżeli chcesz uniknąć kłopotów z parkowaniem, postaw na gadżet, dzięki któremu szybko dostaniesz się do celu. Poręczne deskorolki i hulajnogi możesz również zabrać ze sobą do pociągu lub autobusu dalekobieżnego. Hoverboardy to sprzęt przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pojazd elektryczny z dwoma kołami oraz podstawę z drążkiem kierowniczym jest niewielki, lekki i cichy. Sterowanie nim nie wymaga zbyt wiele praktyki i polega na odpowiednim balansowaniu ciałem, wystarczy nieco czasu, by nabrać odpowiedniej wprawy. Chcąc przyspieszyć lub zwolnić należy się przechylić do przodu lub tyłu, z kolei aby skręcić w lewo lub prawo, trzeba przenieść ciężar ciała na prawą lub lewą nogę. Nauka obsługi przypomina nieco jazdę na zwykłej deskorolce, dlatego przez pierwszych kilkanaście lub kilkadziesiąt minut lepiej zaopatrzyć się na ochraniacze na kolana i łokcie w razie upadku. Jak wybrać hoverboard? Przede wszystkim liczy się kształt pojazdu elektrycznego. Do wyboru masz najbardziej kompaktowe modele sterowane wyłącznie za pośrednictwem nóg, oraz praktyczne deskorolki z drążkiem kierowniczym, który zapełnia większą stabilność sprzętu. Bardziej poręczną alternatywą dla osób, które potrzebują większej stabilności będzie składana hulajnoga elektryczna. Konstrukcyjnie przypomina zwykłą hulajnogę, jest jednak wyposażona w wydajny akumulator. Równie ważny jest czas pracy na jednym ładowaniu. Co prawda obecne urządzenia nie pozwalają na pokonanie wielokilometrowych tras za jednym zamachem, ale w optymalnej cenie znajdziesz urządzenie, które bez trudu pokona nawet 30 kilometrów bez konieczności ładowania. Nawet najtańsze sprzęty pozwolą na przejechanie dystansu od 10 do 15 km, co może równać się nawet kilkukrotnej drodze do pracy i z powrotem. Pamiętaj jednak, że zasięg urządzenia jest zależny od obciążenia, osiąganej prędkości oraz podłoża, po którym porusza się deska. Kolejnym parametrem, na który warto zwrócić uwagę jest prędkość, jaką osiąga sprzęt. Ze względów bezpieczeństwa hoverboardy zwykle nie przekraczają prędkości 20 km/h, choć na rynku znajdują się również sprzęty o maksymalnej prędkości osiągającej prawie 30 km/h. Dodatkowo, jeśli planujesz wykorzystywać sprzęt nie tylko podczas jazdy po mieście, ale również poruszania się w bardziej wymagających warunkach, musisz zwrócić uwagę na maksymalny kąt nachylenia terenu. Jest on uzależniony od mocy silnika, słabsze urządzenia po prostu nie będą w stanie podjechać pod zbyt strome wzniesienia. Nie bez znaczenia jest również waga urządzenia. Sprzęt wyposażony w wydajny silnik i akumulator pozwoli przejechać wiele więcej kilometrów, jednak będzie ważyć znacznie więcej. Dlatego warto dobrze zastanowić się nad zakupem urządzenia, ponieważ "więcej" nie zawsze znaczy "lepiej".