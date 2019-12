Do Wigilii zostały 24 godziny? Jeszcze zdążysz kupić prezenty!

Kupowanie prezentów na ostatnią chwilę to sport dla fanów adrenaliny i ryzyka. Podpowiadamy, gdzie i co kupić, by trafić z prezentem.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Najlepsze prezenty na Święta. (Materiały prasowe, Fot: Media Expert)

Jeszcze zdążysz kupić te prezenty!

Przedstawiamy alternatywę, a także podręczną listę pomysłów na prezent na ostatnią chwilę.

Każdy z nas zna ten scenariusz: wielkie plany i listy prezentów stopniowo konfrontowane z topniejącą ilością czasu przed Świętami. W końcu pozostaje już tylko kilka dni do Wigilii, gdy okazuje się, że wciąż nie mamy co położyć pod choinką. Panika jest wówczas zrozumiała, bo już za późno na zamówienie czegoś z internetowej aukcji, zagranicznego sklepu czy nawet większości butików internetowych, które są już zbyt obłożone przed Świętami.

W skupieniu się na wyborze dobrego prezentu na ostatnią chwilę nie pomaga tłum i zamieszanie w sklepach. Nie wszystko da się kupić, gdy do Wigilii zostało kilka dni. Są jednak miejsca, w których nadal da się zrobić zakupy w spokoju i jeszcze zdążyć na czas ładnie zapakować każdy z upominków.

Gdzie szukać prezentów w ostatniej chwili?

Wciąż nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że sklepy takie jak Media Expert oferują możliwość odbioru zamówionego online produktu w sklepie stacjonarnym nawet w ciągu godziny od zakupów. Co ważne, większość towarów możesz odebrać również w sklepie blisko domu. Przed Świętami to wyjątkowo praktyczne, bo na zwykłą dostawę ze sklepów internetowych nie ma już wówczas szans.

Szukanie tego wyjątkowego pośród tysięcy towarów może jednak przytłaczać nawet w sieci. Dlatego w tym roku prezentownik Media Expert ułatwia podjęcie decyzji. Wystarczy, że zaznaczysz, dla kogo szukasz prezentu. Prezentownik Media Expert to gotowe listy prezentów na ostatnią chwilę dla gadżeciarzy, osób dbających o swój wygląd i miłośników fotografii.

Pomysł na prezent na ostatnią chwilę dla dziecka

Najmłodsi lubią prezenty, które niekoniecznie są najbardziej praktyczne, ale w zgodzie z najnowszymi trendami. Dawniej fani „Gwiezdnych Wojen” musieli szukać gadżetów dla siebie w specjalistycznych sklepach. W ostatnich latach pojawia się więcej filmów z tej sagi, a wraz z nimi tematycznych zabawek i modeli. Dzięki temu możesz kupić prezent na ostatnią chwilę w formie interaktywnego robota z filmu. Droid Sphero R2-D2 wygląda dokładnie tak, jak ten z filmu i na pewno ucieszy nie tylko dzieci i młodzież.

Prezent na ostatnią chwilę, który odmieni życie?

Większość osób skrycie marzy, by pod choinką znaleźć coś naprawdę przydatnego. Nie kolejne nietrafione perfumy czy mało ciekawą książkę, ale rzecz, która zasadniczo ułatwi codzienne życie. Przy nieco większym budżecie warto spełnić marzenia bliskich, wybierając np. ekspres do kawy. Taki prezent może zresztą okazać się niedrogi, biorąc pod uwagę, że korzystać będzie z niego cała rodzina, a domowa kawa zastąpi im droższą z kawiarni. Wśród prezentów na ostatnią chwilę, które możesz odebrać ze sklepu Media Expert nawet 24 grudnia, znajduje się np. ekspres De Longhi Esam 2200 Caffe' Venezia.

Innym pomysłem na praktyczny prezent na ostatnią chwilę, który może odmienić życie, jest robot odkurzający. Ucieszy panią domu, która dzięki niemu będzie mogła odpocząć, ale też młodego kawalera, który nie cierpi sprzątać czy osobę starszą, która potrzebuje już pomocy przy codziennych czynnościach. Warto wybierać sprzęty dobrych marek, wówczas mamy pewność, że nie będą wpadać na sprzęty lub zwierzęta domowe. Zobacz odkurzacz iRobot Roomba e5, który możesz zamówić do wybranego sklepu Media Expert.

Prezent idealny dla zdrowia

Jeśli wciąż nie wiesz, co kupić, zastanów się nad szczoteczką soniczną do zębów. Każdy słyszy od swojego dentysty, że powinien jej używać, ale wielu wciąż jeszcze jej nie kupiło, odkładając zakup na lepszą okazję.

Szukaj najlepszych modeli, które będą robiły wrażenie jakością, takich jak szczoteczka soniczna Grundig TB 8730. Posiada ona timer pozwalający kontrolować długość szczotkowania zębów. Wykonuje tysiące ruchów na minutę, dokładnie czyszcząc zęby.