poradnik kupującego + 1 zakupowe inspiracje Magdalena Tatar Dzisiaj, 11-03-2021 17:30 Do multimediów wręcz idealne. Tablety do 700 zł Przywiązałeś się do tabletu i ani smartfon, ani notebook do końca ci "nie pasuje"? Nie jesteś sam. Tablet jako kompromis pomiędzy ograniczoną funkcjonalnością smartfona oraz masywniejszymi notebookami i laptopami jest wręcz idealny wszędzie tam, gdzie odbierasz i przetwarzasz multimedia. Źródło: Unsplash.com Tablety – nie tylko dla dzieci Niektórzy piszą, że era tabletów minęła i są to urządzenia, które nigdy nie wrócą do łask. Poręczność, perfekcyjnie wpasowana w potrzeby dynamicznych użytkowników mobilność i kompaktowe wymiary, ładny obraz i płynne działanie – to nie opis najnowszego modelu notebooka za kilkanaście tysięcy złotych, tylko opinia użytkowników na temat tabletów ze średniej półki cenowej. Na pewien czas tablety stały się odpowiedzią na malejące smartfony i zostały docenione jako alternatywa dla domowego komputera rozchwytywanego przez wszystkich domowników. Tablety nadal na topie Najprostsze gadżety z tej kategorii to wydatek rzędu 300 do 400 zł, ale na ich niekorzyść przemawia niewielka bateria, a także jakość wyświetlanych multimediów czy dźwięku. Takie tablety nie mają automatycznej adaptacji obrazu do panujących warunków i nie wszystkie odtworzą obraz w jakości Full HD i wyższej, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chcemy oglądać na tablecie filmy o najwyższej jakości obrazu. Najtańsze modele mogą też zaskoczyć użytkownika tym, ze mimo deklarowanej pojemności, do użytku pozostaje jedynie część tej pojemności, za sprawą zainstalowanych albo niezbędnych do działania urządzenia aplikacji. Te trudność rozwiązuje oczywiście zakup karty SD. Wiele osób zwraca też uwagę na niską jakość wykonania obudowy tanich modeli, choć i to nie jest kluczowe dla urządzeń użytkowanych w domowym zaciszu. Wytrzymała bateria pozwala na odtworzenie wielu godzin filmów np. w trasie, a waga urządzenia to niewiele więcej niż jednej, grubszej książki, a przecież potencjalnych lektur czy innych źródeł rozrywki może pomieścić niezliczoną ilość… Posłuży jako tablet i znacznie lepiej pokaże babci, czy mamie produkt w sklepie internetowym od wyraźnego i jasnego, acz niewielkiego wyświetlacza telefonu. Prostota obsługi czyni z tych gadżetów perfekcyjne narzędzie do komunikacji i korzystania z zasobów internetu zwłaszcza dla seniorów i najmłodszych, dlatego stała się z czasem dobrą inspiracją dla tych, którzy chcą znaleźć nowe zajęcie np. rodzicom bądź zająć dzieci w razie potrzeby (przy zachowaniu odpowiedniej kontroli nad rodzajem treści i czasem korzystania z urządzenia). Wygoda, komfort, mobilność Tablet to świetne narzędzie w erze, w której materiały wizualne są ważna zarówno w pracy (prezentacje, komunikacja, sprzedaż, raporty itp.), w nauce (prace domowe, materiały audio i wideo do nauki, zdalne nauczanie), w rozrywce (filmy, muzyka, media społecznościowe), jak i codziennym życiu (zdjęcia rodzinne i filmiki z wakacji). Choć odtworzenie materiałów np. z "chmury" na dowolnym komputerze np. w czasie delegacji, nawet na kilku ekranach nie jest już żadnym problemem, to wyjątkowe czasy, które nastały czasem skłaniają do poszukiwania alternatywnych rozwiązań (np. kiedy spotkanie odbywa się wyjątkowo w nietypowym miejscu), a także daje pewien komfort psychiczny osobom, które swoje dane lubią mieć przy sobie, zapisane na poręcznym nośniku, który zawsze jest pod ręką.