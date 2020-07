Do małego mieszkania i nie tylko. Niewielkie zmywarki zastąpią "standardowe"?

Mała, ale pojemna - wąska zmywarka do małej kuchni

Teraz także, ci, którzy lubią gotować, ale zniechęca ich do tego perspektywa mycia naczyń, mogą eksperymentować przy kuchence do woli, także w małej kuchni lub mini aneksie kuchennym, w którym nie przewidziano miejsca na dodatkowe urządzenie AGD. Zmywarka pozmywa naczynia i garnki, a także zmorę każdej osoby, która zmywania nie znosi: patelnię. Wąskie zmywarki to urządzenia o zaledwie 45 do 48 centymetrów szerokości i pojemności zbliżonej do wielu dużych modeli.