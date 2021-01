WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 3 drukarkadrukbiuro Patryk Wieczorek Dzisiaj, 26-01-2021 15:57 Do domu i małej firmy. Wszechstronna drukarka to podstawa Trudno znaleźć dom bez drukarki. Niezależnie od tego, czy korzystasz z niej kilka razy w miesiącu, czy może regularnie zdarza ci się drukować bądź kserować dokumenty – warto mieć pod ręką dobry sprzęt, który nie zawiedzie cię w kryzysowej sytuacji. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Zwróć uwagę na jakość druku Źródło: Adobe Stock Zwróć uwagę nie tylko na to, jakich akcesoriów potrzebujesz, ale zastanów się również nad tym, jak ograniczyć dodatkowe koszty, które przeznaczasz na tusz i toner. Laserowa, atramentowa, a może żelowa? Drukarki laserowe to prawdopodobnie najczęściej spotykane modele zarówno w domach, jak i małych biurach. Są ciche, szybkie i wydajne, jeden toner pozwala na wydrukowanie większej liczby stron niż drukarka atramentowa. Najczęściej spotyka się modele monochromatyczne, gdyż pod względem druku kolorowego mogą pozostawiać wiele do życzenia. Drukarka atramentowa to rozwiązanie do użytku domowego, szczególnie dobrze sprawdza się podczas drukowania zdjęć. Sam proces drukowania jest jednak nieco wolniejszy niż w przypadku drukarek laserowych, dlatego raczej nie sprawdzą się jako sprzęt typowo firmowy, który powinien być nastawiony przede wszystkim na wydajność. Ich cena jest jednak o wiele niższa niż w przypadku drukarek laserowych. Drukarki żelowe to alternatywa, której popularność jest stosunkowo niska, niemniej jednak urządzenia tego typu również mają wiele interesujących funkcji do zaoferowania. Przede wszystkim żel wysycha o wiele szybciej niż atrament i jest bardziej odporny na działanie wody. Jednocześnie wydajność żelowych kartridży jest porównywalna do wkładów atramentowych, a cena jest praktycznie taka sama. Drukarka dopasowana do potrzeb twojej rodziny Drukarka laserowa to naturalny wybór dla osób, które potrzebują sprzętu do intensywnej pracy, a dodatkowo nie chcą obciążać się dodatkowymi kosztami. Modele atramentowe dobrze sprawdzą się jako sprzęt do domu, a w szczególności dla osób, którym zależy na dobrej jakości drukowanych obrazów – najczęściej zdjęć. A może urządzenie wielofunkcyjne? Przy zakupie sprzętu do biura warto zwrócić uwagę na urządzenia, które poza drukowaniem oferują również funkcję skanowania i kserowania dokumentów. Trzeba jednak pamiętać, że takie modele zajmują o wiele więcej miejsca. Niemniej jednak wśród drukarek można znaleźć urządzenia z praktycznymi funkcjami, które przyspieszą pracę. Funkcja automatycznego drukowania dwustronnego pozwoli oszczędzić nie tylko czas potrzebny na ręczne przekładanie kartki, ale również papier. Funkcja oszczędzana tuszu przyda się zarówno podczas drukowania dużej liczby dokumentów, jak i wtedy, gdy nieoczekiwanie zabraknie ci atramentu. Przed zakupem nie wolno również zapomnieć o porównaniu ceny i wydajności materiałów eksploatacyjnych. Może się bowiem okazać, że atrakcyjną cenę drukarki przesłoni wysoka cena tonera. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze