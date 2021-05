Długie godziny pracy zabijają. Raport WHO nie pozostawia złudzeń

Eksperci ustalili, że obecnie 8,9 proc. światowej populacji pracuje przez "długie godziny", co WHO i ILO rozumie jako 55 godzin tygodniowo lub więcej. Takich osób najwięcej jest w Azji Południowo-Wschodniej, a najmniej w Europie. Dłuższej pracy sprzyja niepewność gospodarcza, nastawienie przedsiębiorstw na zysk i coś, co badacze określają jako "nowa kultura pracy". Za sprawą laptopów, tabletów i smartfonów pracujemy więcej i nie jesteśmy w stanie oderwać się od swoich obowiązków.