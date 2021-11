WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne projektowanie + 2 programowanietechnologia Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 23-11-2021 10:57 Artykuł sponsorowany Dlaczego użyteczność jest ważna dla Twojego biznesu? Czym jest UX/UI? Gdy myślimy o tworzeniu produktów cyfrowych, zazwyczaj do głowy przychodzi nam programowanie, czyli pisanie kodu. Jednak proces ten składa się z wielu innych etapów - jednym z nich jest design. Ta szeroka kategoria zawiera w sobie projektowanie interfejsu (UI), tworzenie doświadczeń użytkownika (UX) i nie tylko. Co ważne, jednym z głównych celów projektantów jest zapewnienie jak najwyższej użyteczności końcowej aplikacji czy strony internetowej. Dzięki takiemu podejściu tworzą oni rozwiązania, które są intuicyjne, łatwe w użytkowaniu i funkcjonalne. Share Źródło: materiały partnera Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom, aby lepiej zrozumieć, dlaczego są one tak ważne dla sukcesu naszego oprogramowania. Czym są UX i UI? Te dwa skróty zazwyczaj zestawia się razem i nie jest to przypadek. Są one ze sobą ściśle związane i w każdym projekcie poświęca im się sporo uwagi. To od nich zależy, w jaki sposób użytkownicy będą korzystać z produktu cyfrowego i czy będą z tego procesu zadowoleni. Designerzy UX i UI ściśle ze sobą współpracują, aby efekty końcowe były zadowalające, zarówno wizualnie, jak i pod kątem użyteczności. UX, czyli user experience Ta dziedzina zajmuje się projektowaniem ogólnych doświadczeń użytkownika wchodzącego w kontakt z produktem. Choć oczywiście nie da się przewidzieć wszystkich reakcji odbiorców, celem tego obszaru designu jest tworzenie jak najbardziej pozytywnych wrażeń. Dlatego analizuje się preferencje grupy docelowej i do niej dopasowuje się sposób poruszania po aplikacji i interakcje z elementami w niej zawartymi. Projektant UX musi być empatyczny, rozumieć zagadnienia psychologiczne i znać się na obowiązujących trendach - wszystko po to, aby tworzyć rozwiązania, które doceni klient końcowy. UI, czyli user interface Designer zajmujący się UI projektuje interfejs użytkownika, czyli komunikację pomiędzy człowiekiem a oprogramowaniem. Do UI należą wszystkie elementy widoczne w aplikacji czy na stronie internetowej - menu, układ treści, umiejscowienie przycisków czy grafik. Ten dział designu zajmuje się także ogólną estetyką produktów cyfrowych, a to oznacza, że projektanci UI muszą mieć wyczucie stylu i być kreatywni. Umiejętność pogodzenia własnych poglądów na temat tego, co jest ładne, z poglądami klienta nie zawsze jest proste, dlatego osoba zajmująca się UI musi umieć słuchać, rozumieć różne punkty widzenia i godzić wszelkie potrzeby i preferencje w swoich projektach. Użyteczność - co to jest? Usability, czyli użyteczność, jest jedną z głównych zasad, jaką powinni kierować się designerzy, tworząc nowoczesne produkty cyfrowe. W normie ISO 9241 z 1998 roku określono definicję użyteczności jako miary satysfakcji i efektywności, z jaką użytkownicy korzystają z konkretnego produktu do osiągnięcia danych celów w odpowiednim kontekście. Prościej mówiąc, użyteczność zakłada tworzenie oprogramowania intuicyjnego i logicznego w obsłudze, przyjaznego użytkownikowi, o prostej nawigacji i swoistej ergonomii działania. Specjalistą w dziedzinie użyteczności jest Duńczyk Jakob Nielsen, który prowadzi badania na temat interakcji człowiek-komputer i udziela konsultacji w zakresie UX. Określił on pięć głównych zasad użyteczności. Są to: Nauczalność (learnability) - jak łatwo nowy użytkownik produktu cyfrowego może sobie poradzić z prostymi zadaniami.

Skuteczność (efficiency) - jak szybko wykonują zadania użytkownicy, którzy już znają produkt.

Zapamiętywalność (memorability) - jak z obsługą produktu poradzi sobie użytkownik po dłuższej przerwie.

Błędy (errors) - jak często użytkownicy popełniają błędy podczas użytkowania produktu cyfrowego i czy informuje on ich o tym, jak je naprawić.

Błędy (errors) - jak często użytkownicy popełniają błędy podczas użytkowania produktu cyfrowego i czy informuje on ich o tym, jak je naprawić.

Satysfakcja (satisfaction) - jak użytkownik ocenia przyjemność korzystania z produktu. Całość sprowadza się do tego, aby tworzyć estetyczne i funkcjonalne oprogramowanie. materiały partnera Źródło: materiały partnera Dlaczego użyteczność jest tak ważna? W biznesie zawsze trzeba skupić się na kliencie. Niezadowolony odbiorca to mniejsze zyski i niemożność realizacji celów biznesowych. Dlatego projektując oprogramowanie, czy jakikolwiek inny produkt lub usługę, musimy brać pod uwagę dobro i zadowolenie użytkowników. W tym właśnie pomaga użyteczność, którą zawsze bierze się pod uwagę podczas projektowania UX i wdraża przy pomocy świetnego UI. Dbanie o użyteczność daje nam przewagę konkurencyjną. Obecnie w sieci istnieją niezliczone ilości aplikacji, stron internetowych, sklepów internetowych i innych platform dedykowanych różnego rodzaju branżom. Często jeden szczegół może decydować o wyborze klienta odnośnie produktu cyfrowego. Jeśli zadbamy o użyteczność i inne istotne szczegóły, z pewnością więcej osób chętnie skorzysta z naszego rozwiązania. Jeżeli użyteczność naszego oprogramowania będzie na niskim poziomie, użytkownicy nie będą chcieli z niego korzystać i szybko opuszczą aplikację czy stronę WWW. Tego chcemy uniknąć, dlatego inwestycja we współpracę z doświadczonym zespołem UX/UI pozwala zadbać o wygląd i działanie naszego rozwiązania w sposób kompleksowy - zgodny z najnowszymi trendami, dobrymi praktykami i preferencjami klientów końcowych. Konkluzja - użyteczność w biznesie Tematyka projektowania UX i UI oraz użyteczności są ze sobą nierozerwalnie związane. Tworząc design, zawsze musimy wziąć pod uwagę zarówno estetykę produktu cyfrowego, jak i jego funkcjonowanie. Chcemy, żeby każdy użytkownik, który wejdzie w kontakt z naszym biznesem, mógł bez przeszkód, w sposób intuicyjny znaleźć dokładnie to, czego szuka. Choć może się wydawać, że użyteczność ma największe znaczenie w przypadku sklepów internetowych, nie jest to do końca prawda. Nawet prosta strona prezentująca ofertę czy podstawowa aplikacja mobilna powinny być wykonane tak, aby szybko i łatwo można było wyszukać potrzebne informacje. Jeżeli naszym celem jest stworzenie oprogramowania z doskonałym designem i o nienagannej użyteczności, najlepiej postawić na współpracę z software housem, który zatrudnia ekspertów od UI i UX oraz innych specjalistów tworzących produkty cyfrowe od podstaw. Dzięki nim będziesz mieć pewność, że Twoje rozwiązanie będzie zgodne z celami i wartościami Twojej firmy, a użytkownicy końcowi docenią jego wysoką jakość. Artykuł sponsorowany