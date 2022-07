Dlaczego Twoja firma potrzebuje systemu PLM od SilkPLM?

PLM to skrót pochodzący z języka angielskiego - Product Lifecycle Management, który w języku polskim oznacza System Zarządzania Cyklem Życia Produktu. Systemy PLM powstały po to, aby ułatwiać pracę przedsiębiorstw w zakresie wymyślania, tworzenia oraz rozwoju produktów. Dzięki wdrożeniu systemu PLM produkcja oraz łańcuchy dostaw są bardziej efektywne, a co za tym idzie, zmniejsza się ryzyko związane z dodatkowymi kosztami przechowywania materiałów/towarów czy ryzyko przerwania ciągłości dostaw.