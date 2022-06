Dlaczego przedsiębiorcy wybierają kolej w transporcie towarów z Chin?

Kluczowym parametrem rzutującym na rentowność działalności związanej ze sprzedażą towarów importowanych jest transport. Ciągłość łańcucha dostaw, jego przewidywalność, transit time i cena warunkują rentowność przedsięwzięcia oraz możliwość efektywnej kalkulacji kosztów. Przyjrzyjmy się, jak te parametry funkcjonują w transporcie ekspresowymi pociągami towarowymi z Chin.

Czas transportu na Nowym Jedwabnym Szlaku

Kolejowy przewóz ładunków na trasie Chiny-Polska i Polska-Chiny odbywa się za pomocą ekspresowych pociągów towarowych. Gwarantuje krótki transit time, który trwa ok. 10-14 dni przewozu pomiędzy terminalami w Chinach a Małaszewiczami położonymi w Polsce niedaleko granicy z Białorusią. Całościowy czas transportu realizowanego w formule "door-to-door" zawiera się w miesiącu i zazwyczaj trwa od 24 do 26 dni. To spektakularne przyspieszenie dostaw w porównaniu z tak popularnym frachtem morskim, którego szacowany czas na tej trasie określa się na co najmniej 60 dni.

Transport kolejowy na Nowym Jedwabnym Szlaku jest dostępny od niedawna. Pierwsze pociągi towarowe na tej trasie pojawiły się w roku 2013. Nie znaczy to jednak, że obecnie transport kolejowy pomiędzy ChRL a RP dopiero raczkuje. Przez te lata systematycznie zwiększała się liczba tygodniowych wyjazdów i tym samym rosła liczba przywożonych kontenerów z ładunkiem. Postęp ten był ogromny — liczony w kilkudziesięciu do kilku tysięcy procent rocznie. W efekcie obecnie w tygodniu kilkadziesiąt składów przyjeżdża do Małaszewicz z hubów w Chinach. Rosnąca popularność transportu kolejowego na tej trasie została zauważona także przez dużych graczy na rynku — na przykład przez firmy elektroniczne, które cały, kilkutysięczny wolumen kontenerów rocznie, transportują obecnie za pomocą kolei na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Cena przewozu towarów z Chin

Istotnym parametrem oddziałującym na rentowność handlu importowanym towarem ma cena transportu. Dotyczy to szczególnie przywozu towarów z odległych terytoriów — na przykład z ChRL. Tu także transport kolejowy, oferując niższe stawki za kontener, przewyższa fracht morski.

W czasach przed pandemią spedycja kolejowa w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku była nieco droższa, niż fracht morski. Konkurowała z nim jednak krótszym czasem dostawy. Obecnie przewóz koleją nie tylko trwa krócej, ale jest również tańszy niż transport morski. Co więcej, ceny za ten środek transportu są bardziej stabilne, co uwidoczniło się podczas pandemii. Jeszcze w 2020 roku za przewóz ładunków kontenerowcem trzeba było zapłacić 1-1,5tys. USD za kontener. W tym czasie transport kolejowy pomiędzy Chinami a Polską za taki sam kontener wymagał opłaty ok. 4-6tys. USD. Sytuacja diametralnie zmieniła się w lipcu 2021 roku, kiedy to ceny frachtu morskiego skoczyły do wysokości 20 tys. USD za kontener, za którego transport koleją trzeba było zapłacić ok. 15tys. USD. Obecnie tendencja ta się utrzymuje — kolej wciąż jest tańsza niż statek. Różnica ta zmniejszyła się, jednakże wciąż wynosi ok. 20% na korzyść frachtu kolejowego.

Przewidywalność i utrzymanie łańcucha dostaw

Cena i transit time to z pewnością najważniejsze elementy brane pod uwagę przez importerów przy kalkulacji rentowności sprowadzanych towarów. W czasie pandemii okazało się jednak, że równie ważnym parametrem jest przewidywalność transportu i pewność dostarczenia towaru do zamawiającego w określonym czasie.

Kolej taką pewność gwarantuje — trudno jest określić dokładną datę dostarczenia towaru do klienta, jednakże cały cykl przewozu w formule door-to-door zawsze nie przekracza 1 miesiąca. Warto podkreślić, że obejmuje on także znalezienie miejsca na składzie, co zajmuje ok. 1 tygodnia. W przypadku frachtu kolejowego nie występuje problem rolowania kontenerów — raz zabookowane miejsce w pociągu daje pewność odprawienia ładunku w określonym czasie. Co więcej, ruch ekspresowych pociągów towarowych jest monitorowany, a klient codziennie otrzymuje informację o lokalizacji składu.

Tej pewności i przewidywalności nie daje fracht morski. Pierwszą wadą jest trudność w znalezieniu wolnego miejsca na kontenerowcu — jego zabookowanie trwa nawet 1 miesiąc. Drugim, powszechnym problemem jest rolowanie kontenerów na rzecz innych klientów lub ważniejszych przesyłek. To powoduje, że transport ładunku może przeciągnąć się o kolejne dni lub tygodnie. Fracht morski jest również wrażliwy na zmiany pogodowe — sztormy spowalniają transport — oraz na losowe zdarzenia. Przykładem jest blokada w 2021 roku Kanału Sueskiego, najkrótszej drogi morskiej pomiędzy Azją a Europą, która spowodowała kilkutygodniowe opóźnienia w dostawach towarów.

Te cechy sprawiają, że fracht kolejowy jest lepszym wyborem niż transport morski w zakresie przewozu ładunków z Chin. Jeśli Twoja firma nie korzystała jeszcze z usług transportowych ekspresowymi pociągami towarowymi z Chin, warto rozważyć taką możliwość.