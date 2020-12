WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne telefony komórkowe + 1 poradnik kupującego Magdalena Tatar wczoraj (15:12) Dla rodziców i dziadków. Proste telefony z dużymi przyciskami i jasnym wyświetlaczem Najpotrzebniejsze funkcje, prosta obsługa, menu w języku polskim i obowiązkowo czytelny, dość duży wyświetlacz i przyciski. Taki powinien być odpowiedni telefon dla seniora. Niektórzy twierdzą, że to słowa na wyrost, ale taki gadżet kosztuje niewiele, a może uratować życie. Share Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Kontakt z rodziną ułatwi prosty w obsłudze, praktyczny telefon Źródło: Adobe Stock Wygodny i prosty w użytkowaniu - telefon dla starszych osób W porównaniu do smartfonów, z których większość z nas korzysta, modele przeznaczone dla starszych osób znacznie się różnią. Kilkadziesiąt lat korzystania z tradycyjnych telefonów stacjonarnych, a z czasem dodatkowo z prostych telefonów z przyciskami, u każdego wykształca określone nawyki i odruchy. Zwykły smartfon może okazać się kłopotliwy w nagłej sytuacji. Zaletą takich telefonów jest ich niezwykła (jak na dzisiejsze czasy) prostota. Masz chwilowo dość przeładowanych zbędnymi aplikacjami, ciągle zawieszających się telefonów, które w mroźny dzień czasem bywają bezużyteczne? Proste telefony to przede wszystkim narzędzia do komunikacji dla każdego, komu nie zależy na korzystaniu z nowoczesnych telefonów. Technologiczne nowinki pojawiają się bardzo szybko. Jeśli dla bliskich zapoznanie się z nimi nie sprawia trudności dobór modelu telefonu jest prosty. Jeśli jednak przychodzi im to wolniej, warto nie utrudniać im życia i pozostać przy prostszych, sprawdzonych rozwiązaniach. Nasza babcia czy dziadek mogą nie poradzić sobie z obsługą urządzenia z nadmiarem zbędnych aplikacji, ikonek i dodatków. Tych jest czasem tak dużo, że nawet obeznane z nowoczesnymi smartfonami osoby mogą sobie od razu nie poradzić. Z prostych modeli określanych jako telefony dla seniorów chętnie korzystają też użytkownicy ceniący proste, zrozumiałe i nieprzekombinowane urządzenia. Zapewnij bliskim i starszym osobom kontakt Modele telefonów dla starszych osób mają kilka wyróżniających cech, a są to np. duże podświetlane przyciski z dobrze widocznymi cyframi, ekran z wysokim kontrastem, wyświetlający również duże napisy i cyfry oraz stosunkowo prosty w obsłudze interfejs. Dzięki temu senior może bez problemu wybrać odpowiedni numer i zadzwonić bądź napisać i wysłać SMS-a, nawet jeśli ma problem ze wzrokiem. Ważną cechą telefonów komórkowych dla seniorów jest też wytrzymała bateria, którą często ładuje się nie za pomocą zwyczajnej ładowarki, a podstawki ładującej, którą można postawić w widocznym miejscu. Telefony komórkowe często służą starszym osobom do wykonywania połączeń pod kilka numerów, które warto wprowadzić do urządzenia od razu po zakupie. W ten sposób model jest gotowy do wykonywania połączeń natychmiast. Przyda się krótkie "szkolenie", aby osoba, która będzie korzystała z telefonu, mogła poznać jego funkcje pod okiem kogoś bardziej obeznanego z elektroniką. Mimo dostępności różnego rodzaju szkieł ochronnych czy etui zapobiegających uszkodzeniom, delikatne wyświetlacze smartfonów nadal są znacznie bardziej podatne na awarie od zwykłych urządzeń z przyciskami. Także dla osób potrzebujących wytrzymałego telefonu znajdzie się coś odpowiedniego. Modele o wzmocnionej konstrukcji posłużą do sprawnej komunikacji i nie sprawią kłopotu w czasie, kiedy dziadek czy tata będą z nich korzystać w warsztacie, na działce, w garażu czy w czasie majsterkowania. Charakterystyczną funkcją telefonów dla seniorów jest alarm SOS, dzięki któremu osoby starsze mogą w szybki i łatwy sposób powiadomić służby porządkowe lub najbliższych o niebezpieczeństwie np. za pomocą jednego, wyraźnie oznaczonego przycisku. Telefon dla seniora w wersji smart Nowoczesne smartfony to ogromny wybór zróżnicowanych modeli dla każdych potrzeb. Także seniorzy znajdą w tej kategorii coś dla siebie. Intuicyjny i prosty interfejs, czytelne i zrozumiałe ikonki oraz łatwy tryb dzwonienia to podstawa. Wiele osób ucieszy też możliwość robienia zdjęć i nagrywania filmików z wyjazdów, które potem można pokazać znajomym i rodzinie. Możliwe, że taki nowoczesny gadżet sprawi starszej osobie dużo frajdy. Na co warto uważać? Z pewnością na bardzo duży wybór modeli, w którym może się pogubić wiele osób... Warto wesprzeć babcię czy tatę radą tak, aby nie była zdana na siebie czy porady obcych osób, co może się skończyć nieudanym zakupem i trudnościami z komunikacją. Od teraz babcia będzie dzwonić codziennie Jeśli szukasz odpowiedniego telefonu dla starszej osoby, dobrze, aby aparat przypominał model, z którego wcześniej korzystał nasz senior (np. ta sama marka, wygląd, sposób wybierania numeru). To w znacznym stopniu ułatwi naukę obsługi nowego urządzenia. Nie sugerujmy się za bardzo aktualnymi np. promocjami. Jeśli zdarzy się potrzeba, że trzeba będzie szybko zadzwonić np. po lekarza, a starsza osoba mieszka sama, telefon musi być wykonany szybko. Proste zmiany w telefonie mogą wydawać się proste, ale nie muszą takie być dla dziadka albo babci. Pomóż w regulacji głośności dzwonka i w doborze jego melodii. Jeśli starsza osoba nie odbierze telefonu, bo dzwonek będzie zbyt cichy, dzwoniąca osoba może zacząć się martwić, a zbyt głośny może drażnić. Także niektóre melodie dzwonków bywają dziwaczne albo wręcz irytujące. 