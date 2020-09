Dla mamy, cioci, dziadka. Telefony odpowiednie dla seniorów

Stała łączność to podstawa

Łączność z bliskimi jest dla seniorów bardzo ważna, a możliwość powiadomienia o pogorszeniu samopoczucia wręcz niezbędna. Starsze osoby potrzebują nieco innych telefonów niż pozostali użytkownicy. Najpotrzebniejsze funkcje, prosta obsługa, menu w języku polskim i obowiązkowo czytelny, dość duży wyświetlacz i przyciski. Taki powinien być odpowiedni telefon dla seniora. Tego rodzaju modele często służą do wykonywania połączeń pod kilka numerów, które warto wprowadzić do urządzenia od razu po zakupie, aby model był gotowy do wykonywania połączeń natychmiast. Przyda się krótkie "szkolenie", aby osoba, która będzie korzystała z telefonu, mogła poznać jego funkcje pod okiem kogoś bardziej obeznanego z elektroniką.

Warto zwrócić uwagę na to, czy telefon dla osoby w podeszłym wieku ma dedykowany przycisk SOS. Ułatwi on posiadaczowi tego urządzenia kontakt z rodziną w sytuacjach kryzysowych. W doborze odpowiedniego modelu można też zwrócić uwagę na to, czy telefon ma wbudowaną latarkę. Praktyczne i cenione rozwiązanie to także... klapka. Niektórzy już zdążyli o tym zapomnieć, ale klasyczny telefon z przyciskami wymaga blokady klawiatury przed włożeniem go do kieszeni czy torebki, aby omyłkowo nie wykonać niechcianego połączenia. W modelach z klapką wystarczy ją zamknąć.