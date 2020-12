WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

poradnik kupującego + 2 pralkiagd oprac. Magdalena Tatar 3 godziny temu Dla kogo pralka typu ''frania''? Modele wirnikowe nadal mają sporo zwolenników Ogromny wybór nowoczesnych pralek daje setki, a nawet tysiące możliwości. Cena niektórych modeli powoli zaczyna zbliżać się do półki cenowej dobrego komputera, a funkcje i możliwości zaskakują innowacyjnością. Tymczasem poczciwa "frania" też ma swoje zalety… Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Wiele osób pamięta ją z dzieciństwa (Adobe Stock) Mała, ale z charakterem – pralka typu "frania" Niektórzy cenią pralki wirnikowe z sentymentu, inni ze względu na niewielkie potrzeby, jeszcze inni z czystej oszczędności. Jako jedyna "frania" jest mobilna i ma możliwość działania bez podpięcia do sieci wodociągowej (np. w czasie podróży). Jest mało skomplikowana i stosunkowo rzadko się psuje dzięki prostemu mechanizmowi działania. Jej zaletą jest też możliwość indywidualnego doboru ilości wody do ubrań, które chcemy wyprać. Bez problemu wypierzemy kilka par skarpet w kilku litrach wody, bez konieczności napełniana całego zbiornika. Pralki wirnikowe są niewielkie, a do pracy wykorzystują efekt wirującej wody, do której wkładamy od góry brudne ubrania i ręcznie dodajemy detergent. Wiele osób pamięta jeszcze takie urządzenia np. z domu babć, niektórzy mogą nawet poszczycić się własnym, zabytkowym już modelem oryginalnej pralki Frania. Pralka wirnikowa dla… Małe pralki to dobra propozycja dla osób, które piorą rzadko lub niewielkie ilości ubrań. Wiele modeli z drzwiczkami z przodu lub ładowanych od góry ma funkcję połowy wsadu, co także zaspokaja takie potrzeby. Pralka wirnikowa to jednak najmniejszy i najtańszy z dostępnych na rynku modeli, które wyniosą nas nawet niecałe 400 zł, a model turystyczny nawet poniżej 300 zł (na rodzinny wypad zamiast dodatkowych waliz — idealny). Taka cena sprawia, że "franie" są wybierane np. do domków letniskowych, do mieszkań, w których rzadziej przebywa właściciel oraz do miejsc, gdzie takie urządzenie przydaje się sporadycznie. Dodatkowy atut? Rewelacyjnie kompaktowe wymiary pralek wirnikowych, których wysokość rzadko przekracza 70–80 cm. Co nam to daje? Taką pralkę po skończonym praniu możemy wsunąć pod blat bądź schować w schowku. Ta kategoria pralek jako jedyna na rynku będzie działać w niemal dowolnym miejscu, bo do pracy wystarczy źródło zasilania, a wodę możemy wlać samodzielnie. Przyda się osobom, którym zależy na mobilności. Trzeba przyznać, że jak na relikt poprzedniej epoki ma sporo zalet. Czym się różnią nowoczesne pralki wirnikowe od starszych modeli? Nowoczesne pralki wirnikowe mają wygodną możliwość wypompowania wody za pomocą gumowego węża. Starsze modele czasem trzeba było ustawić na podwyższeniu, aby można było wylać z nich wodę bądź podnieść całe urządzenie napełnione wodą, co oczywiście przysparzało sporo trudności. Nowsze modele są nieco mniejsze i mają pokrywy. Wirujące w środku ubrania i woda czasem sprawiały, że w pobliżu pracującego urządzenia starszej generacji była rozlana woda. Takie urządzenia cechuje też większa skuteczność prania, wbudowana grzałka (nie było takiej opcji w starszych modelach – wodę trzeba było wlewać gorącą), a także funkcja przypominająca wirowanie. Po zakończonym programie odlewamy wodę, a mokre ubrania są poddawane odsączaniu. Proces nie jest tak wydajny, jak w przypadku zwykłego wirowania, ale nie wyjmujemy ubrań całkiem mokrych. Pralki wirnikowe – warto wiedzieć Proces prania w pralce wirnikowej nie jest tak wydajny i szybki, jak w automatycznej. Program bywa dłuższy, pojemność pralki mniejsza, a ubrania bardziej mokre niż po praniu we współczesnym urządzeniu. Modele bez grzałki musimy napełnić samodzielnie, a odprowadzenie brudnej wody z modeli bez pompy wymaga specjalnego ustawienia pralki lub podpięcia do odpływu w podłodze.