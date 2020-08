Dla kogo mała lodówka? Praktyczne modele nie tylko do kawalerki

Nie przepłacisz i nie zmarnujesz jedzenia

W dobie popularności lodówek, których gabaryty porównuje się do windy, niewielkie lodówki wydają się przeżytkiem. Taka mała? Tylko trzy małe półki? Przecież tu się nic nie zmieści! Tak najczęściej postrzegają małe chłodziarki posiadacze imponująco pojemnych chłodziarko-zamrażarek, często o podwójnych drzwiach i pojemnych szufladach zamrażarki. Gdzie sprawdzają się mini-chłodziarki? Przede wszystkim w mini-kuchniach. Modele o pojemności 200 czy 300 litrów to po prostu za dużo dla niewielkiej rodziny, a kawalerka z aneksem kuchennym dużego AGD nie potrzebuje.

Małe chłodziarki (albo modele z niewielkim zamrażalnikiem) sprawdzą się jako lodówka seniora, singla, studenta i osób, które częściej jedzą na mieście i prowadzą nieregularny tryb życia. Jeśli zdarza ci się wyjechać na dłużej do rodziny lub w wielodniową delegację, duża lodówka nie dość, że zajmie więcej miejsca, to wygeneruje większe koszty poboru energii, zwłaszcza że często pomijamy jej opróżnianie i wyłączanie przed dłuższym wyjazdem.

Duża oszczędność miejsca

Wyrzucasz dużo jedzenia? Przyczyna nie zawsze tkwi w konsumpcyjnym, lekkomyślnym podejściu do gromadzenia zbyt dużych ilości jedzenia. W przepastnych bardzo pojemnych lodówkach miejsca do przechowywania jest mnóstwo i to czyni z nich urządzenia odpowiednie dla dużych rodzin czy domów, gdzie często i dużo się gotuje. Para albo singiel mogą zapełniać ją nadmiernie ze względu na wrażenie pustek na półkach. Warto też pamiętać, że mniejszy model często zużywa mniej energii.