Dla amatora i profesjonalisty. Drony, na które warto zwrócić uwagę

Najprostsze urządzenia kosztują nawet mniej niż 300 złotych i doskonale sprawdzą się jako zdalnie sterowana zabawka dla dziecka. Wbrew pozorom nauka obsługi nie jest trudna ani czasochłonna, wystarczy zaledwie kilka minut, by załapać podstawy. To doskonały materiał na drona typowo hobbystycznego, doskonale spisze się u osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z tego typu urządzeniami. Można obsługiwać go z poziomu dołączonego do zestawu pilota, jednak część urządzeń równie dobrze może być obsługiwana za pośrednictwem smartfona.