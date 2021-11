Dieta wegańska u psa. W Wielkiej Brytanii można za to trafić za kratki

Kara za dietę wegańską

Na mocy Animal Welfare Act z 2006 w Wielkiej Brytanii za karmienie psa dietą bezmięsną można trafić do więzienia. Ze względu na troskę o zdrowie zwierząt domowych przygotowano tam specjalne przepisy, w imię których za karmienie psa żywnością wegańską można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 20000 funtów lub trafić do więzienia na 51 tygodni.