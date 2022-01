"Deszcz złota i śmierci". Ogromna eksplozja w Bombaju [Wideo]

Brytyjski frachtowiec SS Fort Stikine przewoził różne ładunki, w tym sztabki złota, bawełnę i ponad 1400 ton materiałów wybuchowych. W 1944 roku stacjonował w ówczesnym Victoria Dock w Bombaju i wtedy też doszło do tragedii. Na statku doszło do pożaru, którego nie udało się opanować, co zakończyło się dwoma potężnymi eksplozjami.