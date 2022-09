Designerskie soundbary Samsung Ultra Slim już dostępne w Polsce

Ultra Slim to modele, które z pewnością zadowolą wszystkich fanów designu, pięknych wnętrz czy minimalizmu. Soundbar został zaprojektowany tak, aby mógł idealnie wkomponować się w przestrzeń pod telewizorem. Tym samym będzie doskonale współgrał z modelami telewizorów Samsung, takimi jak The Frame czy Neo QLED, zamontowanymi na ścianie. Unikalny, Ultra Smukły Design obudowy o głębokości zaledwie 4 cm idealnie wpisze się w każde wnętrze. Dzięki temu nie trzeba już aranżować swojej przestrzeni na nowo, aby cieszyć się perfekcyjnym dźwiękiem.

Piękna oprawa to oczywiście nie jedyna cecha soundbarów Ultra Slim. Wprowadzona z tym roku po raz pierwszy do telewizorów Samsung funkcja Bezprzewodowego Dolby Atmos[1] zadba o kinowej jakości dźwięk i to bez dodatkowych, nieestetycznych przewodów. Wystarczy usiąść wygodnie w fotelu i rozkoszować się każdym pojedynczym dźwiękiem płynącym ze wszystkich stron.

Ponadto oba ww. modele oferują Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny w formacie 3.1.2. Oznacza to, że 3 kanały równomiernie rozprowadzają dźwięk: 1 niskotonowy, odpowiadający za głębokie basy zaś 2 pozostałe dwa kierują dźwięk ku górze. Zadbają o przestrzenne brzmienie, które będzie się równomiernie rozchodzić po całym pomieszczeniu. Ponadto funkcja Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni sprawia, że soundbar automatycznie rozpoznaje otoczenie, w którym się znajduje. Następnie dostosowuje zasięg i ton dźwięku tak, by perfekcyjnie dopasować się do miejsca, w którym go umieścimy.