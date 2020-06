Debata prezydencka. Zobacz memy

Memy to "język internetu" używany do wyrażania odczuć i komentowania wydarzeń w fizycznym świecie. Im większe wydarzenie, tym więcej memów powstaje na jego temat, zwłaszcza jeśli pojawiły się w nim śmieszne lub absurdalne momenty - określa się to terminem "potencjału memicznego". Debata prezydencka w TVP cechowała się niezwykle wysokim potencjałem memicznym.