Darmowe przejazdy dla pracowników szpitali i laboratoriów z Free Now

Free Now, platforma do zamawiania przejazdów, udostępni w aplikacji usługę “Dla zdrowia” dedykowaną pracownikom szpitali i laboratoriów w największych miastach w Polsce, dzięki której będą mogli darmowo przemieszczać do pracy.

Pracownik szpitala lub laboratorium, aby skorzystać z darmowych przejazdów, powinien zgłosić się do FREE NOW na adres: dlazdrowia@free-now.com. Po przejściu weryfikacji dostanie dostęp do specjalnego konta w aplikacji FREE NOW, z którego będzie mógł zamawiać bezpłatne przejazdy. Akcja dotyczy miast: Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław.

- W obecnej sytuacji chcemy wesprzeć tych, którzy muszą dotrzeć do pracy, aby nieść pomoc innym mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce. - Naszą akcją #TaxiDlaZdrowia chcemy wyrazić szczególne uznanie dla wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy z każdym dniem stają do wielogodzinnej i trudnej walki z pandemią koronawirusa. Chcemy ułatwić im codzienne dojazdy, tym samym uwalniając ich od konieczności przemieszczania się komunikacją zbiorową, w zamian proponując wygodny przejazd taksówką. Podobne działania prowadzimy obecnie również w Madrycie i Londynie, w planach są kolejne europejskie miasta -

Na start inicjatywę FREE NOW wsparły firmy: DZP Domański Zakrzewski Palinka, Warsaw Production Films, Pegasystems. Firmy lub instytucje zainteresowane dołączeniem do akcji mogą zgłaszać się na adres: firmy@free-now.com.

Kierowcy FREE NOW otrzymują pełną kwotę za kurs i są zwolnieni z opłat dla FREE NOW realizując kursy w ramach akcji #TaxiDlaZdrowia, ponieważ prowizja za zlecenia w usłudze “Dla Zdrowia” wynosi 0 proc.

Dla wspólnego bezpieczeństwa podczas przejazdów taxi, kierowcy FREE NOW zostali poinformowani o niezbędnych środkach ochrony i bezpieczeństwa przed zakażeniem koronawirusem, a także konieczności dezynfekcji auta i pozostania w domu w razie choroby. Dodatkowo, FREE NOW wyposaża ich w specjalne przesłony oddzielające kierowcę od pasażera oraz przekazuje zalecenia dotyczące środków do dezynfekcji. Wszyscy pasażerowie FREE NOW również otrzymali instrukcje dotyczące higieny i ochrony w taksówce, m.in. korzystanie z płatności przez aplikację, zajmowanie tylnych miejsc w aucie, niekorzystanie z przejazdów w razie choroby.