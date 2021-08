Daleko od Ziemi wybuchła gwiazda. Można ją dostrzec gołym okiem

Jest to trzecia nowa w tym roku, którą można oglądać na niebie bez konieczności używania urządzeń optycznych (obok V1405 Cas i V1607 Her). Jeśli chodzi o okresowe wybuchy gwiazd, to w naszej galaktyce zaobserwowano je w zaledwie dziesięciu przypadkach. Jak zatem widać, jest to dość rzadkie zjawisko.