daas + 5 innowacje w firmachoszczędność pieniędzyoszczędnośćoszczędnośćioprogramowanie dla firm Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 19-03-2021 16:11 Artykuł sponsorowany DaaS, czyli komputer, oprogramowanie i usługi dla Twojej firmy w jednym abonamencie Prowadzenie własnej działalności w dziale IT jest często niezwykle czasochłonne. Jednym z koniecznych działań jest zaopatrzenie się w profesjonalny sprzęt. Należy jednak mieć na uwadze, że proces wyboru jest długi i skomplikowany, a nieodpowiednia decyzja może wiązać się ze słabszymi wynikami całej firmy. Ze względu na stale zmieniające się potrzeby pod kątem wydajności lub liczebności zatrudnienia, warto zainteresować się alternatywną opcją – DaaS to coraz częściej wybierany model. Jak to wygląda i jakie są korzyści? Share DaaS, czyli komputer, oprogramowanie i usługi dla Twojej firmy w jednym abonamencie Źródło: materiały partnera Co to jest DaaS? Coraz więcej zasobów IT jest zarządzanych w modelu subskrypcyjnym. Wiąże się to także z przekierowaniem obowiązku zarządzania tymi zasobami „na zewnątrz”, co pozwala na odciążenie własnego działu IT z różnego rodzaju zadań. Nie inaczej jest w przypadku urządzeń: coraz więcej firm stawia na DaaS, czyli Device as a Service, co można przetłumaczyć jako urządzenie jako usługa. Taki model polega – w dużym skrócie – na skorzystaniu z usług innego przedsiębiorstwa, które zajmuje się dostarczaniem i pełną, kompleksową obsługą sprzętu używanego w firmie. Specjaliści godni zaufania W tej kwestii nie ma miejsca na kompromisy – sprzęt musi być wysokiej jakości, sprawdzony i odpowiednio dopasowany pod kątem wymagań firmy. Aby sprostać każdemu z tych wyzwań, warto postawić na doświadczonego partnera. Firma Delkom 2000 od ponad dwóch dekad specjalizuje się w oferowaniu najwyższej jakości sprzętu IT, oprogramowania oraz rozwiązań dedykowanych dla biznesu. Jedną z dostępnych usług jest Foxo365 – laptop w abonamencie to wygodny i elastyczny sposób na wyposażenie przedsiębiorstwa w zaawansowany technologicznie sprzęt, pakiet oprogramowania oraz narzędzia administrowania w chmurze i bezpieczeństwa danych, a także uzyskanie dostępu do ciągłego wsparcia serwisowego. Całość oparta jest o model DaaS. materiały partnera DaaS, czyli komputer, oprogramowanie i usługi dla Twojej firmy w jednym abonamencie Źródło: materiały partnera Sama nazwa DaaS sugeruje pewne podobieństwo do leasingu, jednak Foxo365 oferuje kilka unikatowych zalet. Niezaprzeczalnie dużą rolę odgrywają tutaj koszty, które są znacznie niższe niż w przypadku decyzji o kredycie lub właśnie leasingu. Warto także zwrócić uwagę, że przy indywidualnej inwestycji otrzymujemy wyłącznie sprzęt, natomiast z rozwiązaniem Foxo365 od Delkom 2000 zyskujemy także możliwość szybkiej modernizacji oraz pełne wsparcie dla działu IT. Optymalizacja kosztów przy zachowaniu wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego rozwiązań stosowanych w firmie to bezapelacyjnie jeden z najbardziej pożądanych celów zarówno wśród małych przedsiębiorców, jak i wielkich koncernów – Foxo365 pozwala na spełnienie tych oczekiwań. Zalety usługi DaaS Foxo365 w pigułce materiały partnera DaaS, czyli komputer, oprogramowanie i usługi dla Twojej firmy w jednym abonamencie Źródło: materiały partnera Nie ma potrzeby wykorzystywania kolosalnych środków finansowych, by móc cieszyć się sprawnie funkcjonującym działem IT. Nie musisz w ogóle polegać na pomocy działu IT – zostaw to specjalistom, którzy starannie zadbają o jak najlepsze działanie wybranych rozwiązań i ciesz się możliwością pełnego skupienia się na rozwoju swojej firmy. Decydując się na abonament, jesteś w stanie przewidzieć miesięczne koszty i lepiej zaplanować swój budżet, a dodatkowo pozbyć się obowiązku czasochłonnego rozwiązywania problemów technicznych. Dla firm dysponujących już działem IT będzie to spore usprawnienie oraz szansa na zwolnienie kluczowych pracowników z podstawowych i powtarzalnych zadań, by mogli lepiej skupić się na optymalizacji procesów i wsparciu rozwoju firmy. Płacisz tylko za to, z czego korzystasz. Foxo365 gwarantuje elastyczność i możliwość dokonania zmiany przy liczbie urządzeń potrzebnych w danych momencie. Usługi DaaS to sposób na błyskawiczne dostosowanie się do stale zmieniających się potrzeb biznesu lub do zmian w strukturze firmy. Jesteś na bieżąco z nowinkami technologicznymi. Usługa Foxo365 DaaS jest przygotowana z myślą o stałym rozwoju. Cykl życia sprzętu wynosi zatem od 24 do 36 miesięcy – po tym okresie możesz wymienić urządzenia na nowe, wraz z oprogramowaniem. W ten sposób sprzęt jest stale dostosowany do aktualnych wymagań jakościowych; regularna wymiana urządzeń wiąże się także ze zwiększeniem bezpieczeństwa przechowywanych danych. Foxo365 zapewnia ochronę antywirusową, backup w chmurze, zarządzanie dostępem i tożsamością oraz możliwość korzystania z najnowszych aplikacji w ramach pakietu oprogramowania Microsoft. Zapewnij komfort pracownikom i zbuduj lepszy wizerunek firmy wśród konsumentów. Z bezpiecznymi i sprawnie działającymi komputerami Twoi pracownicy będą mogli bez problemu wykonywać swoje obowiązki i korzystać z najnowszych rozwiązań, co pomoże utrzymać profesjonalny obraz przedsiębiorstwa w oczach klientów. Zabezpieczenia pod każdym względem. Abonament gwarantuje pełne wsparcie serwisowe oraz zdjęcie odpowiedzialności za sprzęt i oprogramowanie. Od momentu rozpoczęcia usługi aż do zakończenia współpracy wszystkimi z tych kwestii zajmuje się Delkom. Po zwrocie czy wymianie komputery poddawane są procesowi refurbishingu, a dyski twarde podlegają pełnemu wykasowaniu. Twoje informacje pozostają pod ochroną od samego początku korzystania z usługi do jej zakończenia, a także w trakcie zachodzących zmian. Foxo365 – urządzenia, z których można skorzystać w ramach usługi Delkom 2000 oferuje swoim partnerom opcję dopasowania abonamentu względem indywidualnych potrzeb. Jeśli dopiero zaczynasz rozkręcać się na rynku i pragniesz początkowo ustabilizować wydatki, a jednocześnie zadbać o komfort pracowników i odpowiedni wizerunek firmy, wystarczy zainwestować w pakiet Smart. To koszt zaledwie 179 zł netto miesięcznie – w tej cenie otrzymujesz wyposażonego w najnowsze technologie laptopa HP 250 z procesorem Intel Core i5, matrycą Full HD o przekątnej 15,6 cala, 8 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 256 GB. Decydując się na wyższy pakiet – Foxo365 Flex (269 zł netto/mies.) lub Flex Pro (289 zł netto/mies.) – otrzymujesz laptop HP ProBook 440 wyposażony w procesor Intel Core i5 oraz ekran o przekątnej 14”. W parze z wydajną baterią urządzenie to szczególnie przypadnie do gustu użytkownikom, dla których priorytetem jest mobilność. Tę kwestię podkreślają także wymiary urządzenia – jego szerokość wynosi 32,4 cm, wysokość 23,8 cm, grubość jedynie 18 mm. Waga to z kolei zaledwie 1,6 kg. Wykorzystane w konstrukcji aluminium oraz wysokiej jakości tworzyw sztucznych sprawia, że HP ProBook z powodzeniem przechodzi testy wojskowe MIL-STD-810H określające odporność na oddziaływanie niekorzystnych warunków terenowych i atmosferycznych. materiały partnera DaaS, czyli komputer, oprogramowanie i usługi dla Twojej firmy w jednym abonamencie Źródło: materiały partnera Każdy z komputerów posiada system operacyjny Windows 10 Pro, a w zależności od wybranego abonamentu, wyposażony jest także w pakiety Microsoft 365: dla abonamentu Smart – Microsoft 365 Business Standard (zawiera m.in. aplikacje takie jak Word, Excel i Outlook oraz usługi OneDrive, Exchange Online, SharePoint Online, Teams i Skype dla Firm), dla Flex i Flex Pro – Microsoft 365 Business Premium (oprogramowanie: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Access; usługi: OneDrive, Exchange Online, SharePoint Online, Teams, Skype dla Firm, Microsoft Enterprise Mobility + Security). Jak ograniczyć koszty bieżące firmy dzięki usłudze DaaS? materiały partnera DaaS, czyli komputer, oprogramowanie i usługi dla Twojej firmy w jednym abonamencie Źródło: materiały partnera Pierwszym krokiem jest wybranie abonamentu. Wszystkie pozostałe informacje znajdują się na stronie www.foxo365.pl, gdzie możesz dokładnie zapoznać się z każdą wymienioną wyżej ofertą, aby podjąć odpowiednią decyzję pod kątem potrzeb Twojej działalności. Po wypełnieniu formularza i złożeniu zapytania otrzymasz decyzję finansową już w ciągu 24 godzin – następnie możesz już podpisać umowę i odebrać sprzęt. Nie jest wymagana kaucja, opłata manipulacyjna ani opłata transportowa. Po upływie trzech miesięcy można zrezygnować ze świadczonych usług bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Device as a Service, czyli DaaS, to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia wiele korzyści w atrakcyjnej cenie i pozwoli Ci w pełni zaangażować się w rozwój swojego przedsiębiorstwa. 