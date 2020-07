Czytnik zamiast tableta. Biblioteka pod palcem

Do wyboru elektronicznych książek kuszą coraz atrakcyjniejsze ceny zarówno urządzeń, jak i samych książek. Jeśli będziesz dostatecznie uważny, znajdziesz w sieci mnóstwo okazji do zakupu ulubionych pozycji taniej.

Czytaj książki tanim kosztem

A może smartfon albo tablet?

Niektórzy zamiast profesjonalnych czytników używają smartfonów i tabletów oraz aplikacji, które pozwalają na odtwarzanie plików w formacie EPUB, MOBI czy PDF. Takie rozwiązanie ma jednak swoje wady. Przede wszystkim tablet bądź smartfon zawsze będzie emitować światło, nawet przy ustawieniu najniższej jasności. Dodatkowo niewielkie smartfony wymuszają na użytkowniku czytanie bardzo drobnych liter. Obsługiwane przez każdego smartfona pliki PDF to najprościej mówiąc książki skopiowane do wersji cyfrowej w stosunku jeden do jednego. Możesz powiększać i pomniejszać tekst, ale jest on odgórnie podzielony na strony, których ustawienia nie da się zmienić. Czytanie powiększonego tekstu wiąże się więc z nieustannym przesuwaniem tekstu w prawo i w lewo, tak by doczytać każdą linijkę.