WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Strefa porad

Strefa porad Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Strefa porad Najnowsze Popularne ebook + 2 czytnik e-bookówporadnik kupującego Wojciech Grzesiak Dzisiaj, 25-11-2021 10:09 Czytnik e-booków - cyfrowa biblioteka w zasięgu ręki Czytniki książek to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy lubią minimalizm albo chcą czerpać radość z czytania, będąc poza domem. Można je śmiało nazwać podręcznymi bibliotekami. Na rynku jest wiele rozwiązań, a my sprawdziliśmy, w które warto zainwestować i na co zwrócić uwagę przy zakupie. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Czytnik e-book jest praktyczny i pomieści setki książek Źródło: Pixabay Nie taki diabeł straszny Czytniki służą nie tylko do zanurzania się w świat beletrystyki. Umożliwiają również przeglądanie i tworzenie różnego rodzaju dokumentów. Jeżeli nie zamierzacie korzystać z drugiej funkcji, to nie trzeba kupować urządzenia z dużym ekranem i zazwyczaj wystarcza przekątna od 6 do 8 cali. Jest to najczęściej spotykany rozmiar, ale do przeglądania dokumentów lepiej postawić na droższe urządzenia, gdzie można trafić na przekątną 10, a nawet 13 cali. To jednak nie wszystko w kwestii ekranu, ponieważ równie ważna jest rozdzielczość. Tutaj oczywiście należy wybrać możliwie najwyższą, a najczęściej spotykane to 1448 x 1072 px oraz 1024 x 758 px. Trzecie kryterium to podświetlenie. Żeby zapewnić sobie spokój i komfort z pomocą przychodzą czytniki z automatyczną regulacją, co umożliwia czytanie w kiepskich warunkach oświetleniowych. Choć wyświetlacz jest najważniejszy, to trzeba jeszcze spojrzeć na kilka innych detali. W przypadku wbudowanej pamięci oraz obsługiwanych formatów plików sprawdza się stara zasada, że im więcej, tym lepiej. Zazwyczaj użytkownik ma do zagospodarowania od 4 do 8 GB miejsca, które w niektórych modelach da się rozszerzyć przy pomocy karty pamięci. Najczęściej spotykana forma komunikacji bezprzewodowej to WiFi. Dzięki temu można podłączyć czytnik do sieci i pobrać aktualizacje oraz książki. Skoro jesteśmy przy pobieraniu, to zwróćcie uwagę, czy czytnik współpracuje z aplikacjami oferującymi e-booki w abonamencie. Oczywiście, tego typu serwisy umożliwiają pobranie materiałów na dysk komputera i następnie wgranie ich do urządzenia, ale obsługa dedykowanych programów znacznie ułatwi korzystanie z subskrypcji. Mały i praktyczny Pierwszą z naszych propozycji jest PocketBook Touch Lux 5. Niewielkie wymiary czynią go bardzo praktycznym. Ekran o przekątnej 6 cali pracuje w rozdzielczości 1024 x 758 px. Posiada inteligentne podświetlenie SMARTlight, które dostosowuje temperaturę do warunków oświetleniowych, więc można go używać również wieczorem bez obaw o oczy. Dostępna pamięć ma pojemność 8 GB, którą można zwiększyć do 32 GB przy pomocy karty SD. Łączność WiFi pozwala na łatwe przerzucanie plików, obsługę poczty elektronicznej, chmury Dropbox oraz najpopularniejszych aplikacji z e-bookami na żądanie. Elegancka biblioteka cyfrowa PocketBook InkPad 3 nie tylko ma duży ekran o rozmiarze 7 cali i rozdzielczość 1404 x 1872 px, ale również przyciąga eleganckim i smukłym wyglądem. Obszerny wyświetlacz pozwoli na wygodne przeglądanie dokumentów w formacie PDF. Słownik Abbyy Lingvo pomoże przy publikacjach napisanych w języku obcym. SMARTlight zadba o oczy podczas czytania w zaciemnionym pomieszczeniu. Dostępna pamięć wewnętrzna to 8 GB i można ją rozbudować dzięki wejściu na karty microSD. Duży może więcej Mamy również coś dla wymagających użytkowników o zasobniejszym portfelu - Onyx Boox Note 3. Pomimo że sklasyfikowano go jako e-book, to producent mówi, że jest to tablet E Ink. Ekran o przekątnej 10,3 cala oraz możliwość sporządzenia notatek i szkiców przy pomocy dołączonego rysika z zaawansowaną regulacją czułości otwiera przed właścicielem morze możliwości. O ochronę danych zadba czytnik linii papilarnych. Całość pracuje na platformie Android 10, dzięki czemu można na przykład podzielić ekran i używać dwóch aplikacji jednocześnie. Wbudowana przeglądarka NeoBrowser pozwoli przeglądać strony internetowe. Tryb szkicowania oferuje wiele rodzajów końcówek i regulację ich grubości. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze