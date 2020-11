WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 4 oczyszczanie powietrzaatmosferajonizatornawilżacz Magdalena Tatar 1 godzinę temu Czystego powietrza nie da się kupić. Ale można oczyścić to, które jest Smog, kurz, alergeny i wirusy są obecne w naszym otoczeniu nie tylko przy ruchliwej trasie czy w pobliżu fabryk. Są też w naszych domach. Może w czasach, kiedy zdrowie stało się wyjątkową wartością, czas zadbać o to, co niewidzialne – powietrze? Sprytne oczyszczacze powietrza nie kosztują już kroci, dlatego pojawiają się w wielu domach - bez znacznego uszczerbku na budżecie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Nawet niecałe 300 zł zapłacimy za oczyszczacz powietrza o wydajności do 600 m3/h (Adobe Stock) Oczyszczacz powietrza dla zdrowia… Warto być uważnym, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju symptomy problemów z oddychaniem, zmian w samopoczuciu i nastroju. Warto zadbać o siebie bardziej zwłaszcza teraz, kiedy każdy martwi się o zdrowie i bezpieczeństwo np. przez troskę o powietrze, którym oddychamy. W tym celu wiele osób decyduje się na zakup oczyszczacza powietrza. To już nie tylko drogie (choć rekomendowane i uznawane za skuteczne) produkty, na które większości konsumentów zwyczajnie nie stać. Teraz to wydatek na każdą kieszeń, który usuwa do 99,95 proc. zanieczyszczeń z powietrza. Nawet kilka tysięcy złotych kosztowały jeszcze do niedawna nowe na polskim rynku oczyszczacze powietrza. Teraz mały oczyszczacz powietrza do niewielkiego pomieszczenia kupimy znacznie taniej – mniejsze modele postawisz w pokoju, na biurku w biurze albo na nocnej szafce. Wiele z nich to kompaktowe, neutralne stylistycznie urządzenia, inne z kolei łączą praktyczną, prozdrowotną funkcję z całkiem przyjemnym dla oka wzornictwem. Oczyszczacz należy dopasować do określonej powierzchni pokoju i uwzględnić pojemność pomieszczenia w metrach sześciennych (niewielki pokój z wysokim sufitem albo otwarty na korytarz będzie wymagał wydajniejszego urządzenia). Oczyszczacze powietrza dla lepszego snu... Zarówno dbanie o urodę, jak i o odpowiednią jakość snu, wpływa na nasze samopoczucie i pośrednio też na zdrowie. Rzadsza możliwość przebywania na świeżym powietrzu też robi swoje – może czas zorganizować we własnym mieszkaniu azyl z czystszym powietrzem? Kompaktowe oczyszczacze powietrza stosuje się w samochodach, małych biurach i mieszkaniach. Przy zakupie zwracajmy uwagę na zasięg działania wybranego modelu, choć nawet małe oczyszczacze szybko wpłyną na jakość powietrza nawet w 20-metrowym pokoju. Warty uwagi parametr to także poziom generowanego hałasu, jeśli oczyszczacz chcemy postawić w pokoju dziecka, osoby wrażliwej na dźwięki takich urządzeń albo kiedy chcemy, aby działał, kiedy śpimy. Większość modeli do 300 zł jest niemal niesłyszalna przy podstawowym, pierwszym stopniu czy trybie pracy. W trybie tzw. turbo terkotanie i szum są bardziej słyszalne. Dla środowiska… Zanieczyszczenia środowiska są wszechobecne i są elementem naszego życia – zwłaszcza w sezonie grzewczym, kiedy do atmosfery nawet mimo restrykcyjnych reguł postępowania w przypadku np. korzystania z kominka, do atmosfery przedostają się i tak szkodliwe związki. Czystego powietrza nie da się kupić, ale można o nie zadbać, stosując odpowiednią profilaktykę i ekologiczne praktyki (autobus zamiast samochodu – jeśli jest taka możliwość) oraz poprawić jego jakość przy pomocy odpowiednich filtrów i urządzeń. Nawet odpowiedni odkurzacz z filtrem EPA albo HEPA poprawia czystość powietrza w domu. W dobrych oczyszczaczach powietrza stosuje się podobne filtry, a najlepiej wybierać urządzenia oczyszczające powietrze wielostopniowo i z różnymi rodzajami filtrów. Dla samopoczucia i urody… Poza większym komfortem i odczuwalną różnicą jakości powietrza "efektem ubocznym" korzystania z oczyszczaczy powietrza jest mniejsza ilość kurzu osiadająca na meblach w pomieszczeniu, w którym działa urządzenie. Oczyszczacz działa wszak w pewnym sensie tak, jak odkurzacz. Dodatkowe funkcje oczyszczaczy powietrza nie są liczne w przypadku tańszych modeli, ale możemy liczyć na kilka sprytnych czujników zamontowanych nawet w niedrogich modelach: wilgotności stopnia zanieczyszczenia czy temperatury. Dodatkowo wiele modeli oczyszczaczy powietrza do 300 zł jest wyposażonych w funkcje jonizacji powietrza, nawilżacza albo… dyfuzor olejków eterycznych. Idealne połączenie, jeśli chcemy poprawić atmosferę na dwa różne sposoby. icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze