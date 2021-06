Czym palisz w piecu? Ukrycie tej informacji będzie słono kosztować

Jednym z narzędzi, które to umożliwiają, może być na przykład AirDron, czyli dron antysmogowy dostarczony przez firmę SoftBlue. Pozwala on kontrolować jakość powietrza i analizować skład spalin. Możliwe, że znajdzie także zastosowanie w pożarnictwie, ze względu na to, że może pracować w trudnych warunkach.