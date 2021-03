WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Wideo Najnowsze Popularne dron + 3 dron wideomedia expertsprzet elektroniczny Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 12-03-2021 15:42 Materiał partnera: Media Expert Czym kierować się przy wyborze drona na wakacje? Wybór drona to trudne zadanie. Przekonajmy się, na jakie parametry warto zwrócić uwagę. Share Czym kierować się przy wyborze drona na wakacje? Źródło: materiały partnera Marzysz o idealnym dronie na wakacje? Dron to nie tylko narzędzie do pracy, czy wykonywania spektakularnych ujęć z powietrza. To także sprzęt, dzięki któremu można się po prostu dobrze bawić i odkrywać ciekawe możliwości, jakie daje nam zmiana perspektywy, czy chociażby kontrolowanie latającego sprzętu. By jednak dron był w stanie spełnić Twoje oczekiwania, musisz najpierw zastanowić się, czego od tego urządzenia oczekujesz. Skupmy się więc na tym, jakie parametry posiadają tego typu konstrukcje – co je wyróżnia, co jest ważne, jaka cecha jest istotna dla „niedzielnego” fana dronów, a jaka dla profesjonalisty. Choć, warto nadmienić, że jeśli poszukujesz rozwiązania tylko na wakacje, które ma Ci zapewnić dobrą zabawę, nie musisz celować w sprzęt dla osoby, która na co dzień korzysta z drona jako elementu swojej pracy, kosztującego wiele tysięcy złotych. W przypadku dronów dostępnych na rynku mówimy o bardzo wielu różnych produktach, których cena waha się od kilkuset do ponad dwudziestu tysięcy złotych. Najważniejsze cechy, które mają drony ze średniej półki cenowej Jeśli więc skupiamy się na dronie na wakacje, zdecydowanie warto uwzględnić to, by ten wykazywał odpowiednio długi czas lotu. Bateria ma pozwolić nam na to, abyśmy byli w stanie wykonać ciekawe ujęcie i zdążyli nacieszyć się urządzeniem, zanim przyjdzie nam ponownie je ładować. Drony ze średniej półki cenowej pozwalają na kilkanaście minut lotu. W przypadku niektórych dronów z tego segmentu czas ten może sięgać nawet powyżej 30 minut – wszystko zależy tu od parametrów takich jak np. jego masa. Weźmy pod uwagę także fakt, że przewidywany czas lotu podawany przez producenta nie zawsze oddaje realia – w różnych warunkach na dron działają inne siły, dlatego ciężko jest oszacować dokładny czas, jaki będzie w stanie w powietrzu spędzić urządzenie. Przy wyborze drona znaczenie ma obecność kamery. Większość osób preferuje sprzęty wyposażone w tego typu dodatek, dzięki czemu możliwe jest filmowanie ważnych chwil. Na rynku dostępne są zarówno drony wyposażone w kamerę 4K, jak i 1080p. Znaczenie ma tu jednak także klatkaż – 60 klatek zapewnia znacznie wyższą płynność obrazu. Jeśli zastanawiasz się nad pierwszym dronem, wybierz propozycję, która wyposażona jest w intuicyjne sterowanie. Im prostszy interfejs lub łatwiejsze obsługiwanie akcesoriów sterowania, tym lepiej dla Ciebie i Twojego drona – zmniejsza to szansę kolizji. Jak dobrać drona do swoich potrzeb? Warto mierzyć siły na zamiary. Przy wyborze drona bardzo ważny jest aspekt finansowy. Na rynku obecne znajduje się wiele propozycji w atrakcyjnych cenach, które oferują znakomitą specyfikację. Warto zapoznać się więc z różnymi pozycjami, przeczytać dokładnie specyfikację i odnieść je do siebie. Przykładowo drony z serii DJI Mavic oferują topowe parametry, kilkadziesiąt minut w powietrzu, znakomitą jakość obrazu z kamery, jednak nie jest to rozwiązanie dla każdego – szczególnie osoby niedoświadczonej, która nie ma żadnego obycia ze sprzętem tego typu. Oczywiście w serii DJI są także modele Mini, które wyróżniają się niższą ceną. Są one świetnym wstępem do świata lotów dronem. Jeśli obawiasz się, że nie poradzisz sobie z takim urządzeniem lub jedziesz w miejsca, gdzie częstym problemem jest silny, porywisty wiatr – np. nad morzem, możesz zdecydować się na bardzo tani model. Pamiętaj, że wypadki w trakcie lotów zdarzają się najlepszym, jednak warto doskonalić swoje umiejętności! Materiał partnera: Media Expert Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku