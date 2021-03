Czym jest sieć komórkowa?

Kiedy powstała sieć komórkowa?

Współcześnie możemy korzystać z usług wielu operatorów sieci komórkowych. Oprócz liderów rynku na uwagę zasługują także nieco mniejsze firmy. Wśród nich warto wymienić np. Mobile Vikings , która swoją atrakcyjną ofertą w niczym nie ustępuje bardziej znanym przedsiębiorstwom, a tym samym przyciąga do siebie wielu klientów. Choć dziś możemy przebierać w operatorach, kiedyś było inaczej. Historia sieci komórkowej sięga bowiem aż kilkadziesiąt lat wstecz.

Używanie technologii analogowej wiązało się jednak z wieloma problemami. Sieć nie odznaczała się zbyt dużą wydajnością, nie gwarantowała bezpieczeństwa połączeń, a rozmowy telefoniczne były po prostu drogie. Ponadto do jej obsługi wykorzystywano kosztowne, a przy tym ciężkie i niewygodne telefony. Sieć miała także małą pojemność, co negatywnie wpływało na jej dostępność. W związku z tym, że nie była ona zbyt popularna, przeciętnie korzystało z niej około 2% ludności danego kraju. Warto wiedzieć, że działała ona również w Polsce. W 1992 roku wprowadzona została przez firmę Centertel.

Kolejne lata to rozwój sieci komórkowej, który sprawił, że stała się ona niezwykle wygodna, a przy tym ogólnodostępna. Z czasem zaczęły powstawać jej kolejne generacje, czyli 2G, 3G i 4G. Obecnie wdrażana jest technologia 5G. Współcześnie z zalet tego typu telefonii korzysta już większość ludzi na świecie. Warto więc wiedzieć, na czym właściwie opiera się jej działanie.

Jak działa sieć komórkowa?

Sieć komórkowa stanowi typ telefonii bezprzewodowej i oznacza specjalną infrastrukturę telekomunikacyjną. Składają się na nią nadajniki, czyli tzw. stacje bazowe. Każda z nich obsługuje swoim zasięgiem określony teren (tzw. komórkę) i przekazuje dane w formie fal radiowych zarówno do, jak i z urządzeń mobilnych użytkowników. Jest to podstawowa różnica między telefonią komórkową a telefonami stacjonarnymi, które przesyłają sygnał za pośrednictwem światłowodu lub miedzianych przewodów. To właśnie dzięki falom radiowym na konkretnym obszarze możliwe jest bezprzewodowe rozmawianie przez telefon, wysyłanie wiadomości tekstowych oraz korzystanie z Internetu.