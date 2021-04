WP Tech Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Czym jest kolokacja serwerów i co warto o niej wiedzieć? Nie sposób wyobrazić sobie dziś prawidłowego funkcjonowania firmy bez serwera czy serwerów, na których pracują jej kluczowe systemy informatyczne, gdzie przechowuje się jej najważniejsze dane czy dokumenty. Bez niego trudno myśleć o rozwijaniu firmy w branży e-commerce czy stworzeniu strony internetowej z prawdziwego zdarzenia. Zakup własnego serwera to wielkie udogodnienie, ale jednocześnie duża odpowiedzialność związana z jego prawidłowym utrzymaniem i serwisowaniem. Z pomocą przychodzą usługi kolokacji, które często okazują się rozwiązaniem naszych problemów. Share Czym jest kolokacja serwerów? Źródło: Pexels Co to jest kolokacja serwerów? Kolokacja serwerów to nic innego jak usługa, która polega na powierzeniu firmowych serwerów, a także pozostałego sprzętu sieciowego zewnętrznym podmiotom, które dysponują serwerowniami o nowoczesnej infrastrukturze IT. Kolokacja danych i urządzeń najczęściej przybiera formę najmu określonej powierzchni lub szafy rack w zewnętrznym centrum danych, co pozwala wyeliminować problem z zagospodarowaniem przestrzeni na potrzeby własnej serwerowni. Korzystanie z usług kolokacji – zalety Zainteresowanie usługami kolokacji wśród przedsiębiorców wciąż rośnie, co w dużej mierze jest związanie z szeregiem korzyści, które przynosi outsourcing infrastruktury sieciowej i technicznej. Wśród nich: Kolokacja pozwala na redukcję kosztów związanych z budową i koniecznością utrzymania własnej serwerowni, zatrudnienia personelu technicznego czy też kosztów systemów bezpieczeństwa i energii elektrycznej. Zaawansowane data center, w których znajdują się serwery wyposażone są w najnowocześniejsze, certyfikowane systemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, klimatyzacji oraz dodatkowe zasilanie. Na to rozwiązanie decydują się też firmy oczekujące elastyczności i swobodnego zwiększania zasobów serwerowych wraz z rozwojem swojej firmy Zminimalizowanie kosztów inwestycyjnych. Umieszczenie serwerów i sprzętu sieciowego w zewnętrznej serwerowni to przede wszystkim realne zredukowanie kosztów inwestycyjnych. Decydując się na usługę kolokacji firma może zredukować nawet do 60% kosztów, które poniosłaby utrzymując własną serwerownię. W dedykowanych data center panują ściśle określone temperatury oraz poziom wilgotności, które pozwalają na maksymalnie wydajną pracę urządzeń oraz zapobiegają występowaniu awarii technicznych i zakłóceń sieciowych. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby firmowej serwerowni to bardzo wysokie koszty, których można uniknąć korzystając z usług kolokacji. To po stronie usługodawcy leży obowiązek zapewnienia wydajnej wentylacji czy zaawansowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Kolokacja serwera a bezpieczeństwo Przekazanie opieki nad serwerami zewnętrznej firmie to najwyższa dbałość o bezpieczeństwo danych. Specjaliści w tej dziedzinie doskonale wiedzą, jakie systemy bezpieczeństwa są najbardziej skuteczne. Nowoczesne serwerownie wyposażone są w wieloetapowe zabezpieczenia fizyczne, na czele z monitoringiem, drzwiami i oknami antywłamaniowymi czy personalną autoryzacją dostępu. Obiekty działające jako centra kolokacyjne dodatkowo zatrudniają firmy ochroniarskie, co eliminuje obecność intruzów. Redukcja kosztów utrzymania serwerów Inwestycja we własną serwerownię sama w sobie jest wysoce kosztowna, a do tego trzeba również doliczyć koszty jej utrzymania, serwisowania i zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów IT. Co prawda w tym ostatnim przypadku czuwanie nad sprawnością działania firmowej serwerowni można zlecić już zakontraktowanym pracownikom, jednak to często powoduje problem z płynnością obsługi pozostałych obszarów wewnętrznej infrastruktury IT. Korzystając z usług kolokacji można zatem sporo zaoszczędzić na zatrudnieniu obsługi technicznej, naprawach, modernizacjach czy optymalizacjach sprzętu, które są konieczne do jego optymalnego działania. Warto również zaznaczyć, że renomowane firmy zajmujące się kolokacją serwerów oferują całodobowe wsparcie techniczne, co pozwala uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z przerwą w działaniu sieci, w tym tzw. usługę Remote Hands czyli możliwość wykonania określonych czynności utrzymaniowych i serwisowych zdalnie. Superszybkie łącza internetowe Usługi kolokacji to często również gwarancja znacznie szybszych i bardziej stabilnych łączy internetowych. Wynika to z faktu, że firmy zajmujące się outsourcingiem otrzymują dostęp do internetu i energii po znacznie lepszych cenach niż w przypadku klientów indywidualnych czy biznesowych. Zewnętrzne serwerownie bazują również na wysokiej jakości światłowodach, co automatycznie przekłada się na niezawodność połączeń sieciowych i całodobowy dostęp najemców do centrum danych w trybie 24/7/365. Najlepsi usługodawcy zapewniają redundantne łącza światłowodowe do swoich obiektów, co zapewnia ciągłość pracy serwerów nawet w przypadku awarii któregoś z połączeń. Redundancja dotyczy nie tylko łączy internetowych, ale i całej infrastruktury serwerowni – zapasowych klimatyzatorów, alternatywnych przyłączy energetycznych czy agregatów prądotwórczych i systemów UPS. Elastyczność i skalowalność usług kolokacji Nawiązując współpracę z zewnętrznym centrum danych nie odbieramy sobie szansy na prężny rozwój firmy. Wręcz przeciwnie – kolokacja pozwala zachować pełną elastyczność i dostosować wynajmowany obszar w serwerowni do wciąż powiększających się zasobów sprzętowych firmy. Jest to o tyle wygodne, że nie trzeba podejmować żadnych kroków związanych z rozbudową własnej serwerowni IT, która często generuje wysokie koszty inwestycyjne. Centrum kolokacyjne – jak wybrać najlepsze? Usługi kolokacyjne najwięcej korzyści przynoszą przy długoterminowej współpracy, dlatego wybierając najlepsze Data Center należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy Data Center zostało wybudowane zgodnie z właściwym standardem np.: w Klasie 3 zgodnie z normą EN/PN 50600. Powyższa certyfikacja jest niezależnym i wiarygodnym potwierdzeniem, że obiekt spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania techniczne, w tym w zakresie redundancji przyłączy światłowodowych, przyłączy energetycznych czy zasilania awaryjnego, co zapewni ciągłość pracy naszych serwerów nawet w obliczu nieprzewidzianych trudności technicznych.