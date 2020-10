Czym jest i jak działa internetowa wypożyczalnia filmów?

Filmy od wielu lat stanowią atrakcyjną formę rozrywki – opowiadają wciągające historie, które możemy poznać w mniej więcej 2 godziny. To świetne rozwiązanie na przykład wieczorem, po długim dniu w pracy. Ciągła popularność filmów sprawia też, że podlegają one coraz to nowym trendom technologicznym. Kasety VHS odeszły już do lamusa, również płyty DVD przestają święcić triumfy w domowych kolekcjach. Natomiast coraz większym zainteresowaniem cieszy się internetowa wypożyczalnia filmów. Zobacz czym jest i jak działa.

Czym jest internetowa wypożyczalnia filmów

Internetowa wypożyczalnia filmów działa na zasadzie określanej też jako VOD, czyli video on demand – film na żądanie. Dawniej, by wypożyczyć film, należało udać się do stacjonarnej wypożyczalni, wybrać film, zapłacić za jego wypożyczenie, obejrzeć go w domu i odnieść po określonym czasie do wypożyczalni. Dziś, w dobie cyfryzacji, takie wycieczki nie są konieczne. Wszystko można zrealizować z własnego domu, siedząc wygodnie przed ekranem.

W internetowej wypożyczalni filmów możemy często znaleźć najnowsze produkcje. Nie musimy czekać miesiącami, aż kinowy hit ukaże się w formie DVD, możemy go obejrzeć na własnym telewizorze dużo szybciej. Poza tym internetowa wypożyczalnia filmów często oferuje także filmy, które nie znalazły się w polskiej dystrybucji kinowej, a także klasyki starego kina, trudne do znalezienia w innych miejscach.

Jak działa internetowa wypożyczalnia filmów

materiały partnera (materiały partnera)

W zależności od konkretnej internetowej wypożyczalni filmów zasady jej działania mogą być różne. Najpowszechniejsze jednak są dwie opcje. Pierwsza polega na tym, że wypożyczamy wybrany film, płacąc za niego określoną, zwykle niewygórowaną kwotę. W tej sytuacji film trafia na naszą wirtualną półkę i możemy obejrzeć go dowolną ilość razy, w dowolnym momencie przez 2-3 dni. Niektóre serwisy oferują też możliwość wykupienia filmu na stałe, wtedy cena jest wyższa, ale możemy korzystać z niego do woli, bez ograniczeń czasowych.

Druga opcja polega na wykupieniu dostępu do internetowej wypożyczalni filmów w formie abonamentu. Wtedy co miesiąc płacimy określoną kwotę, w zamian za co zyskujemy dostęp do katalogu filmów, z których w dowolnym momencie możemy wybrać ten, który chcemy obejrzeć. W zależności od usługodawcy katalog może zawierać różną ilość pozycji, zwykle jednak mamy około setki filmów, które zmieniają się regularnie: pojawiają się nowe tytuły, a te, które są na liście najdłużej czy cieszą się najmniejszą popularnością – znikają.

Taka internetowa wypożyczalnia może, ale nie musi ograniczać się tylko do filmów. Wiele serwisów oferuje także seriale, programy edukacyjne i satyryczne czy bajki dla dzieci.