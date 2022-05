Bank as a Service to model umożliwiający fintechom oraz bankom wirtualnym oferowanie dostępu do standardowych usług bankowych poprzez połączenie z systemem bankowym przy użyciu interfejsów API. Na czym dokładnie polega? Czym różni się od tzw. bankowości zaszytej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest Bank as a Service?

Bank as a Service (Baas) to model, który w pierwotnym założeniu odnosił się do sytuacji, w której dostawca technologii udostępnia kompleksową platformę do obsługi banku (Bank in the Box) co pozwalało szybko i stosunkowo tanio go uruchomić. Co więcej, klient, którym był bank płacił dostawcy technologii abonament uzależniony od liczby faktycznych klientów, czy otwartych rachunków. Dzięki temu opłaty zwiększały się proporcjonalnie wraz z rozwojem działalności.

W erze otwartej bankowości pojęcie Bank as a Service zmieniło jednak swoje znaczenie i odnosi się obecnie do współpracy pomiędzy fintechami, a bankami, która polega na udostępnieniu możliwości "wynajęcia" konta, karty, czy płatności. W efekcie fintech może koncentrować się na rozwoju pomysłu, który wdrożył, a reszta pozostaje po stronie banku, który go obsługuje. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu interfejsów API, które pozwalają fintechom bezpośrednio i szybko łączyć się z systemami banków w celu implementacji kompletnych procesów biznesowych. W efekcie fintech dzięki wykorzystaniu standardowych produktów bankowych, takich jak konto, karta, czy pożyczka wprowadza na rynek nowe rozwiązanie, które przyczynia się do rozwoju usług finansowych.

Zalety wykorzystania strategii BaaS

Należy podkreślić, że wykorzystanie modelu Banking as a Service to rozwiązanie, które przynosi korzyści zarówno fintechom, jak i tradycyjnym bankom dostarczającym im swoje produkty. W tym pierwszym przypadku warto zauważyć, że fintech dzięki BaaS ma możliwość szybkiego wdrożenia swoich rozwiązań na rynek, a co za tym idzie weryfikacji, czy pomysł biznesowy jest trafny. Nie musi dzięki temu martwić się regulacjami bankowymi, czy spełnianiem wymogów kapitałowych, co nie tylko skraca czas wdrożenia produktu na rynek, ale również ogranicza koszty tego procesu. Czas implementacji rozwiązania z reguły skraca się do kilku miesięcy, a koszty w zależności od przypadku mogą zostać zredukowane nawet o około 80%. W efekcie fintech może skoncentrować się na rozwoju swojej działalności, zamiast tracić czas na tworzenie rozwiązań, które mogą mu dostarczyć banki.

Jakie korzyści przynosi wykorzystanie strategii BaaS bankom? Przede wszystkim zapobiega utracie klientów, którzy mogliby zostać przejęci przez fintechy. Dzięki współpracy banki dostarczają swoim klientom najwyższej jakości produkty oraz usługi, co nie tylko zwiększa ilość obsługiwanych osób, czy ich lojalność, ale pozwala także zróżnicować strumienie przychodów.Jest to bardzo ważne z punktu widzenia biznesowego.

BaaS a bankowość zaszyta

BaaS to nie jedyny trend, który zyskuje coraz większą popularność w świecie finansów. Innym przykładem może być tzw. bankowość zaszyta, czyli embedded finance. W tym przypadku jest to model polegający na włączeniu produktów bankowych lub ubezpieczeniowych do podstawowej działalności firmy, która nie ma nic wspólnego z bankowością. Przykładem takiego rozwiązania może być aplikacja Orlen Pay, która pozwala płacić za paliwo na stacji bez konieczności wchodzenia do sklepu. Tego typu rozwiązania stają się coraz popularniejsze, ponieważ pozwalają jeszcze wygodniej korzystać z produktów, czy usług, które do tej pory nie były związane z bankowością. Innym przykładem bankowości zaszytej może być model odroczonej płatności na Allegro, który pozwala dokonywać zakupów na kredyt, bez konieczności ubiegania się o przyznanie pożyczki w banku. Jest to rozwiązanie nie tylko wygodne, ale również znacznie szybsze niż osobne uzyskanie kredytu oraz dokonanie zakupu.

Podsumowując należy stwierdzić, że BaaS to model, który w najbliższym czasie z pewnością zyska na popularności. Wynika to z faktu, że podobnie jak tzw. bankowość zaszyta pozwala rozwijać nowoczesne usługi finansowe we współpracy z tradycyjnymi bankami.