Czy zastąpią nas roboty? Tego pociągu nie da się zatrzymać

Pamiętacie o tym, że istnieje taki zawód jak tłumacz? Współcześnie możemy korzystać z setek bezpłatnych narzędzi do tłumaczenia tekstu, a nawet mowy w czasie rzeczywistym. Co więcej – nie musimy mieć kilkudziesięciu programów na smartfonie, by obsługiwać różne języki – wszystko jest pod ręką, wystarczy kilka kliknięć. Jeszcze kilka lat temu nie wyobrażaliśmy sobie tego, by nie znając języka wejść do zagranicznego świata, teraz to codzienność.