Xiaomi jest znane z tego, że oferuje dobrej jakości produkty w przystępnych cenach. Dwa lata temu na rynku pojawiała się nowa linia smartfonów Pocophone, a pierwszy model, POCO F1, dosłownie wstrząsnął rynkiem. Czy POCO X3 ma szansę powtórzyć ten sukces? Podziel się Czy Xiaomi stworzyło smartfon dla graczy, dokładnie taki jakiego potrzebują? (materiały partnera) Xiaomi to marka bardzo popularna nad Wisłą. Jak pokazują wyniki, za drugi kwartał 2020 roku, zaprezentowane przez firmę badawczą Canalys Xiaomi stało się ulubionym producentem smartfonów w Polsce. Recepta wydaje się być dość prosta, gdyż firma dostarcza dobrej jakości produkty w przystępnej cenie, a wokół siebie tworzy sporą społeczność Mi Fanów, którzy są ambasadorami marki. Co jakiś czas na rynek Xiaomi wypuszczało tzw. pogromców flagowców, czyli urządzenia o mocnej specyfikacji, ale w rozsądnej cenie. Jednym z nich, dwa lata temu, był Pocophone F1. Paryska premiera sprawiła, że w smartfonowym świecie zawrzało. Smartfon odniósł ogromny sukces, gdyż w tamtym czasie był najbardziej przystępnym cenowo urządzeniem z potężnym procesorem Qualcomm Snapdragon 845 i specjalnym systemem chłodzenia cieczą LiquidCool. Nie tylko gracze pokochali ten zestaw. Na kolejne modele z rodziny POCO fani w Europie czekali do tego roku. W 2020 roku na horyzoncie pojawił się POCO F2 Pro, który również stał się hitem sprzedaży i przez wielu specjalistów uważany jest za najbardziej opłacalny flagowiec 2020 roku. Natomiast 7 września, swoją globalną premierę miał POCO X3, którego stosunek jakości do ceny dosłownie zwala z nóg. Mobilna branża gier Nie da się ukryć, że produkty POCO są skierowane przede wszystkim do graczy. Nie ma się też czemu dziwić. Rynek gier mobilnych z roku na rok rośnie bardzo dynamicznie. Według raportu firmy analitycznej Sensor Tower w 2019 roku globalne wydatki konsumentów na gry na smartfony stanowiły 74% całkowitych ich wydatków na giery w ogóle. Oznacza to, że smartfon dawno już przeszedł okres, w którym służył jedynie do dzwonienia czy pisania SMS-ów, a stał się centrum multimedialnej rozrywki. Czego ludzie nie potrzebują w smartfonach? Prezentacja POCO X3 miała dość niekonwencjonalny przebieg. Prowadzący podkreślił, że grupa projektująca ten smartfon odpowiedziała sobie przede wszystkim na pytanie "Czego klienci nie życzą sobie w swoim smartfonie?” i dopiero po tym inżynierowie zaczęli swoją pracę. Firma postawiła na najwyższą wydajność w połączeniu z niekonwencjonalnym designem, mocnym aparatem, świetną baterią, ekranem z odświeżaniem 120Hz oraz funkcjami przydatnymi na co dzień, takimi jak NFC, port podczerwieni czy gniazdo słuchawkowe. Świetny stosunek ceny do jakości Przeważnie ten aspekt poruszany jest na końcu, ale w tej sytuacji wydaje się być zasadne zacząć właśnie od niego. POCO X3 w wersji 6G i 64GB kosztować będzie w przedsprzedaży 899 zł a w regularnej sprzedaży 999 zł. Natomiast za wersję ze 128GB trzeba będzie zapłacić jedynie 1099 zł w przedsprzedaży, a 1199 zł w normalnej sprzedaży. Ceny są wręcz szokujące, patrząc na to, co oferuje ten smartfon. Niekonwencjonalny wygląd Projektanci poświęcili dużo czasu, by smartfon wyróżniał się na tle innych. Jego największymi, choć nie jedynymi, zaletami jest duża moc i prędkość, dlatego kluczową inspiracją były wyścigi. To zaowocowało wyglądem premium i chromowanymi elementami, w tym dużym logo POCO na pleckach. Zakrzywienia 3D na obudowie sprawiają, że urządzenie świetnie leży w dłoni. Jak na elegancję przystało jest dostępny jest dostępny w odcieniach szarości i niebieskiego. Na tylnym panelu znajduje się również miejsce na aparat wpisany w koło. Całość przypomina obiektyw lustrzanki. Smartfon wyposażony jest w aparat z czterema obiektywami. Główny to 64MP, ultraszerokokątny o polu widzenia 119 stopni, obiektyw makro i czujnik głębi. W dużym uproszczeniu ta konfiguracja zapewni świetnej jakości zdjęcia, bogate w szczegóły i kolory. Nowością jest specjalny filtr, który nadaje zdjęciom cyberpunkowy klimat. Sprawdza się to szczególnie w nocnej fotografii. Jest to zapewne miły ukłon w stronę polskiej gry, która ma zostać wydana w tym roku i najprawdopodobniej stanie się światowym hitem. Zawsze chłodny i wydajny procesor Sercem POCO X3 jest ośmiordzeniowy układ Snapdragon 732G z maksymalnym taktowaniem do 2,3GHz, który w teście AnTuTu osiągnął imponujący wynik 300 000 punktów. Sam procesor został stworzony w 8nm procesie technologicznym, co oznacza, że jest bardzo wydajny pod względem zużycia energii. Ponadto, dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, X3 może obsłużyć do 3,6 biliona operacji na sekundę. W praktyce można zapomnieć o czekaniu na otwarcie zdjęcia w galerii czy uruchomienia aplikacji. Wsparcie dla tego procesora zapewnia 6GB LPDDR4X RAM i aż do 128GB UFS 2.1. ROM. A dzięki slotowi na kartę pamięci jest możliwość rozszerzenia jej nawet o 256 GB. Nowością w modelu F1 była specjalna technologia chłodzenia. Teraz w X3 udało się ją ulepszyć i powstała LiquidCool 1.0 Plus. Miedziana rurka została zwiększona o 70%, co wiąże się ze znacznie szybszym odprowadzaniem ciepła. Dzięki temu temperatura procesora może zostać obniżona nawet o 6 stopni. Zapewni to płynne utrzymanie wydajności nawet w ciągu kilkugodzinnej rozgrywce. Genialne odświeżanie obrazu 120Hz Z przodu POCO X3 znajduje się wyświetlacz o rozmiarze 6,67” i rozdzielczości FHD+. 20 MP aparat do selfie umieszczony jest w dziurce, której średnica wynosi zaledwie 3,8 mm. To najmniejszy rozmiar na rynku, dzięki czemu nie zakłóca wrażeń wizualnych podczas grania czy oglądania filmów. Warto podkreślić, że ekran X3 to przede wszystkim jakość premium pod względem częstotliwości odświeżania. 120Hz to wartość, która występuje obecnie jedynie we flagowcach i… w POCO X3. Zapewnia to płynniejsze granie czy przesuwanie ekranu, a dzięki funkcji DynamicSwitch mniej wymagające treści (np. statyczne zdjęcia), wyświetlają się w niższej liczbie Hz, co przekłada się na oszczędność energii. Drugą cechą tego wyświetlacza jest wysoka wartość odświeżania panelu dotykowego. W POCO X3 jest to 240Hz, czyli o 33% więcej niż w większości dostępnych obecnie na rynku flagowców. Oznacza to, że reakcja na dotyk jest bardzo szybka. Podczas grania ułamki sekundy mają ogromne znacznie. Ekran X3 otrzymał trzy certyfikaty: TÜV Rheinland Low Blue Ligh, co przekłada się na wyższy komfort pracy i mniejsze zmęczenie oczu, HDR10 do optymalizacji kolorów dla treści HD oraz Widevine L1, aby zapewnić dostęp do treścina Netflix i Prime Video w jakości HD. Cały przedni panel pokryty jest odpornym na zarysowania szkłem Corning Gorilla Glass 5. Mocna bateria i wrażenia dotykowe oraz audio na poziomie flagowca Dzięki baterii o pojemności 5160mAh smartfon wytrzymuje dwa dni na jednym ładowaniu. Mocy starczy również na 10 godzin grania czy 17 godzin oglądania wideo. Dzięki technologii Middle Middle Tab i wsparciu dla szybkiego ładowania 33W, pełne ładowanie zajmuje około 65 minut. W POCO X3, zadbano również o haptykę, czyli wrażenia dotykowe. Dzięki Z – osiowemu mechanizmowi osiągają one flagowy poziom. Flagowe są również wrażenia audio, gdyż smartfon został wyposażony w podwójny zestaw głośników stereo. Aktualizacje przez trzy lata Sam sprzęt bez odpowiedniego oprogramowania byłby jedynie zestawem komponentów. W POCO X3 zadbano również o ten element. POCO X3 działa na oprogramowaniu MIUI 12 i specjalnej nakładce POCO Launcher 2.0. Dla bezpieczeństwa i wygody użytkowników, smartfon będzie aktualizowany przez kolejne trzy lata. Tryb Game Turbo 3.0 sprawi, że gry będą działały płynniej, wykorzystując maksymalne zasoby procesora, a inteligentny system włączy najlepszą dostępną sieć 4G lub Wi-Fi. Pozwoli to uniknąć tzw. lagów, czyli zacinania się gry. Ciekawostką może być również modulator głosu, szczególnie przydatny podczas rozgrywek typu FPS. Xiaomi to innowacje dla każdego Biorąc pod uwagę specyfikację i możliwości, które oferuje ten smartfon aż trudno uwierzyć, że kosztuje tak niewiele. Warto jednak wspomnieć, że podstawowa zasada panująca w Xiaomi brzmi, że innowacje powinny być dostępne dla każdego, a POCO X3, dający dokładnie to, czego gracze potrzebują, jest tego doskonałym przykładem. Artykuł sponsorowany Xiaomi